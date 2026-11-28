La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que los ciudadanos pueden solicitar turnos para realizar trámites presenciales en cualquiera de sus oficinas del país, sin importar cuál sea el domicilio que tienen registrado en el organismo. La posibilidad busca dar mayor flexibilidad a quienes necesitan resolver gestiones previsionales o consultas administrativas fuera de su lugar de residencia.
ANSES recordó cómo pedir turno en cualquier oficina del país para evitar traslados
El procedimiento se realiza por internet, requiere identificar la prestación y permite revisar o anular la reserva posteriormente.
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La modalidad permite que cada persona seleccione la dependencia que le resulte más conveniente, de acuerdo con sus necesidades y la disponibilidad de fechas y horarios. Así, alguien que vive en una localidad del interior bonaerense, pero trabaja o permanece varios días en otra ciudad, puede elegir una oficina diferente de la que le correspondería por su domicilio declarado.
Por qué el sistema permite elegir sede en cualquier punto de Argentina
Hasta hace un tiempo, la asignación de turnos estaba más vinculada con la cercanía entre el domicilio registrado y la oficina de ANSES correspondiente. Con la modificación del sistema, esa referencia dejó de ser una limitación para quienes necesitan realizar una gestión presencial.
Ahora, los usuarios pueden seleccionar una dependencia ubicada en otra localidad o provincia, siempre que el sistema ofrezca disponibilidad para el trámite solicitado. La posibilidad contempla distintas situaciones cotidianas, como cuestiones laborales, familiares, viajes o residencias temporarias.
Desde el organismo explicaron que esta alternativa apunta a reducir las barreras geográficas, distribuir mejor la demanda entre las distintas dependencias y evitar traslados que no siempre resultan necesarios.
La medida también puede ser útil para quienes encuentran mayor disponibilidad en una oficina diferente de la que aparece como primera sugerencia. De esta manera, los beneficiarios tienen más margen para organizar sus trámites sin quedar sujetos exclusivamente a la delegación asociada con su dirección.
Así funciona la solicitud web con CUIL y elección de horario
El pedido se realiza desde la página oficial de ANSES. El sistema permite identificar el trámite, buscar dependencias y seleccionar una fecha entre las opciones habilitadas. Para obtener una reserva, hay que seguir estos pasos:
- dirigirse al apartado Trámites y servicios y seleccionar la opción Turnos
- elegir la alternativa Solicitar un turno
- buscar y seleccionar el trámite que se necesita realizar
- ingresar el número de CUIL del titular y presionar Continuar
- revisar que los datos personales y de contacto, como el teléfono y el correo electrónico, sean correctos
- seleccionar la modalidad de búsqueda por provincia o por domicilio
- elegir la oficina en la que se desea realizar la gestión
- consultar las fechas y los horarios disponibles y confirmar la solicitud
Una vez completado el procedimiento, el sistema genera una constancia con los datos de la reserva, que incluye la información necesaria para identificar el turno asignado. Es recomendable guardar ese comprobante o descargarlo para tenerlo disponible al momento de concurrir a la dependencia. También conviene revisar cuidadosamente la fecha, el horario y la dirección elegida para evitar confusiones.
Gestión desde mi ANSES: consulta, cancelación y trámites digitales
La gestión no termina cuando se obtiene el turno. Si el beneficiario necesita revisar la información de su reserva o ya no puede concurrir en la fecha asignada, tiene la posibilidad de administrarla desde mi ANSES. Para ingresar a la plataforma se necesita el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, se pueden consultar los turnos solicitados y acceder a la información correspondiente.
Si surge un inconveniente y la persona no puede asistir, también puede cancelar la reserva. Esta alternativa permite liberar el horario para que otro ciudadano tenga la posibilidad de solicitarlo.
La recomendación es no dejar un turno sin utilizar cuando ya se sabe que no será posible concurrir. Cancelarlo con anticipación ayuda a organizar la demanda de las oficinas y evita que queden espacios reservados que finalmente nadie ocupa.