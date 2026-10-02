Cuándo cae el Día de la Madre 2026 en Argentina y por qué en otros países se festeja en una fecha distinta + Agregar ámbito en









En Argentina, la celebración no tiene un día fijo en el calendario, pero sí un lugar asegurado. Cuándo se festeja este año y la diferencia con el resto del mundo.

El Día de la Madre reúne a las familias argentinas cada año durante el mes de octubre.

Con la llegada del mes de octubre, millones de familias argentinas ya empiezan a mirar el calendario para organizar una de las jornadas más esperadas y emotivas del año. El Día de la Madre en Argentina se celebrará el domingo 18 de octubre de 2026, una fecha clave tanto para las familias como para el sector comercial y gastronómico.

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A diferencia de otras conmemoraciones que mantienen un día fijo, en nuestro país la tradición establece que el festejo se realice siempre el tercer domingo de octubre. Cabe aclarar que no se trata de un feriado nacional ni de una jornada no laborable dentro del calendario oficial, pero sí garantiza un fin de semana de gran movimiento y reuniones.

FreePik.es Cuándo es el Día de la Madre en Argentina: origen de la fecha El motivo por el cual el país celebra a las madres en octubre, mientras gran parte del planeta lo hace en mayo, se remonta a una conmemoración de la Iglesia Católica. En 1931, el papa Pío XI designó el 11 de octubre como el día de la "Divina Maternidad de María", en recuerdo de los 1.500 años del Concilio de Éfeso (realizado en el año 431), donde se reconoció a María como Madre de Dios.

Durante la presidencia de José Félix Uriburu, la Argentina se sumó a la iniciativa y fijó la celebración civil para el domingo más cercano a esa festividad religiosa. Con el pasar de los años, la costumbre se asentó de manera definitiva en el tercer domingo del mes.

Por este motivo, el festejo cambia de fecha año a año y cae siempre entre el 15 y el 21 de octubre. En este 2026, al ser los domingos del mes los días 4, 11, 18 y 25, la jornada de festejos será exactamente el 18.

FreePik.es Por qué en otros países se festeja otro día La diferencia en las fechas a nivel global responde a una combinación de factores históricos, religiosos, movimientos sociales y decisiones gubernamentales de cada región. La idea moderna de esta conmemoración nació en Estados Unidos de la mano de Anna Jarvis, quien curiosamente nunca tuvo hijos, en homenaje a su madre fallecida en 1905. Su campaña logró que en 1914 el presidente Woodrow Wilson oficializara el segundo domingo de mayo como el "Mother’s Day", modalidad que luego adoptaron países como Brasil, Chile, Alemania y Japón. Sin embargo, el crecimiento comercial del evento llevó a la propia Jarvis a repudiar su creación, llamando "vándalos comerciales" a quienes convirtieron el homenaje en un negocio antes de su muerte en 1948. A este origen estadounidense y al caso argentino en octubre se suman otras fechas alrededor del mundo: Segundo domingo de mayo : Es la opción más extendida en el mundo. La utilizan países como Estados Unidos, Brasil, Chile, Alemania, Japón y Austria.

: Es la opción más extendida en el mundo. La utilizan países como Estados Unidos, Brasil, Chile, Alemania, Japón y Austria. Primer domingo de mayo : Países como España lo celebran al inicio del mes, enmarcado en la tradición religiosa del "mes de María".

: Países como España lo celebran al inicio del mes, enmarcado en la tradición religiosa del "mes de María". 8 de marz o: En varios países de Europa del Este, la conmemoración a la madre se fusionó directamente con las actividades del Día Internacional de la Mujer.

o: En varios países de Europa del Este, la conmemoración a la madre se fusionó directamente con las actividades del Día Internacional de la Mujer. 21 de marzo: En naciones del mundo árabe como Egipto, Líbano, Marruecos y Arabia Saudita, la fecha coincide con el inicio de la primavera en el hemisferio norte.

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