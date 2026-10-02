En el último día de Argentina Week, Caputo anunció Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina

Lo acompañó el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Estuvieron presentes representantes de las agencias convocadas al Programa. El día finaliza con la premiación a Milei por parte del París Economic Forum.

La presentación de Caputo y Santilli se llevó a cabo en la embajada argentina en París.

Enviada especial a París.- En el tercer y último día de Argentina Week, el ministro de Economía Luis Caputo junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunció la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina.

“La iniciativa se enmarca en el proceso de apertura e integración internacional que impulsa la Argentina, acompañado por reformas orientadas a fortalecer el clima de inversión y promover la llegada de capitales”, explicó el funcionario de la cartera económica en la Embajada Argentina en Francia.

A su vez, aseguró que se incorporarán “estándares de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos” alineados con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) .

Además, el ministro resaltó que el Gobierno fue asesorado por un grupo de firmas internacionales líderes especializadas en migración por inversión para “asegurar la adopción de las mejores prácticas internacionales”.

Las solicitudes estarán sujetas a un proceso de evaluación destinado a preservar la seguridad nacional, la integridad del sistema financiero y el prestigio internacional de la ciudadanía argentina.

Las peticiones estarán disponibles en el transcurso del cuarto trimestre de 2026 y serán a través de dos mecanismos: realizar un aporte directo y no reembolsable al Tesoro Nacional por u$s 350.000; o suscribir un título público de u$s 800.000 creado específicamente para este Programa.

Asimismo, podrán aplicar el cónyuge e hijos del solicitante principal, siempre que acrediten el vínculo correspondiente y realicen los aportes previstos para cada categoría. Los cónyuges e hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, podrán solicitar la ciudadanía mediante un aporte de u$s 100.000 al Tesoro Nacional.

Por su parte, los menores de 18 años podrán hacerlo mediante un aporte de u$s 25.000.

“Bajo este esquema, un grupo familiar tipo integrado por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores, podrá solicitar la ciudadanía argentina por un total de u$s 500.000. Todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con los estándares aplicables en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera”, detalla la información oficial.

Ciudadanía por Inversión de Argentina: cómo es el proceso

La evaluación de las solicitudes será liderada por la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión e incluirá la intervención de múltiples organismos públicos especializados, entre ellos la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio de Seguridad y el de Interior.

“Los recursos obtenidos se destinarán a continuar fortaleciendo la posición fiscal y financiera de la República Argentina”, agregó Caputo frente a representantes de las agencias convocadas.

El proceso comprende, entre otros aspectos, verificación de identidad, trazabilidad y licitud del origen de los fondos, análisis patrimonial y financiero, evaluación del riesgo jurisdiccional, revisión de antecedentes penales y reputacionales, así como el historial migratorio de los solicitantes.

Realizada la evaluación, la Agencia enviará su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones que será el organismo encargado de aprobar o rechazar cada solicitud.

“Argentina hoy es un faro de libertad e inversión en el mundo y el Gobierno Nacional desea continuar fortaleciendo los vínculos de Argentina con el mundo, proyectando internacionalmente el valor de la ciudadanía argentina y consolidando al país como una nación abierta y confiable”, concluyó el ministro de Economía en su último día por París.

Tras sus palabras, Santilli aseguró que esta es “la Argentina que abre los brazos, que supo ser grande muchos años atrás”, al tiempo que felicitó al equipo económico de Caputo, particularmente a Juan Pazo, y también al embajador argentino en Francia, Ian Sielecki.

“Argentina es un país que les abre las puertas a todos aquellos que quieran desarrollar, invertir, construir y crear un mundo más próspero y más grande”, dijo el ministro al cierre.