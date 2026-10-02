Heredero del imperio Ray-Ban envuelto en una campaña de desprestigio: el lado oscuro de la fortuna Del Vecchio

El conflicto con su exprometida terminó mostrando una faceta muy distinta del heredero de Ray-Ban y Luxottica, quién quedó en el centro de la polémica.

Leonardo Maria heredó una parte de la fortuna familiar y durante años también ocupó cargos importantes dentro del grupo.

Ser heredero de uno de los mayores imperios del mundo puso a Leonardo Maria Del Vecchio en una posición reservada para muy pocos. Pero el apellido que durante décadas estuvo asociado a Ray-Ban y a miles de millones de dólares ahora aparece en una historia bastante menos glamorosa.

El empresario quedó envuelto en una presunta campaña de desprestigio contra Jessica Serfaty, su exprometida, a partir de una serie de audios que revelaron detalles sobre una estrategia destinada a perjudicar su imagen. La acusación abrió un episodio oscuro e incómodo alrededor de la fortuna Del Vecchio.

Leonardo Del Vecchio nació en Milán en 1935 y perdió a su padre antes de nacer. Su madre quedó sola con varios hijos y atravesaba una situación económica tan complicada que, cuando él tenía siete años, decidió enviarlo a un orfanato porque no podía mantenerlo.

Leonardo Maria heredó parte del imperio que su padre construyó durante más de seis décadas.

Durante la adolescencia empezó a trabajar como aprendiz metalúrgico . Allí aprendió grabado y fabricación de herramientas, mientras asistía a clases de diseño por las noches. Más adelante consiguió empleo haciendo componentes para marcos de anteojos, el rubro en el que terminaría construyendo su fortuna.

En 1961, con 26 años, se instaló en Agordo y fundó Luxottica. La compañía comenzó como fabricante de piezas para otras firmas, pero Del Vecchio decidió avanzar sobre el resto del negocio: primero produjo marcos completos, después tomó el control de la distribución y finalmente comenzó a comprar marcas y cadenas de venta.

Uno de los pasos importantes llegó en 1988, con un acuerdo para fabricar anteojos de Giorgio Armani. Desde entonces, Luxottica trabajó con firmas como Prada, Chanel, Versace y Dolce & Gabbana. Al mismo tiempo, incorporó LensCrafters en 1995, Ray-Ban en 1999, Sunglass Hut en 2001 y Oakley en 2007, esta última por u$s2.100 millones.

La expansión dio otro salto en 2018, cuando Luxottica se fusionó con la francesa Essilor y nació EssilorLuxottica. El grupo reunió bajo una misma estructura la fabricación de lentes y marcos, marcas propias y una enorme red de locales alrededor del mundo.

Del Vecchio murió en junio de 2022, a los 87 años. Había pasado de trabajar como aprendiz metalúrgico a acumular una fortuna estimada en u$s30.000 millones y convertirse en uno de los hombres más ricos de Europa.

Leonardo Maria recibió una de las ocho partes en las que se repartió la fortuna familiar tras la muerte de su padre. Instagram: @leonardo_mdv

La división de Delfin: cómo ocho herederos recibieron $5.500 millones cada uno

Buena parte del patrimonio estaba dentro de Delfin, una sociedad con sede en Luxemburgo que posee una importante participación en EssilorLuxottica y también mantiene inversiones en bancos, aseguradoras y propiedades. Tras la muerte del fundador, su capital quedó repartido en ocho porciones del 12,5%.

Los beneficiarios fueron sus seis hijos, Claudio, Marisa, Paola, Leonardo Maria, Luca y Clemente, además de su viuda Nicoletta Zampillo y Rocco Basilico, hijo de ella. El crecimiento posterior de los activos llevó la fortuna estimada de cada uno hasta unos u$s5.500 millones.

Leonardo Maria tuvo además un papel activo dentro de los negocios familiares. Llegó a ser presidente de Ray-Ban y director de estrategia de EssilorLuxottica, aunque dejó ambos cargos en agosto de 2026 en medio de diferencias sobre la conducción de la compañía.

Su relación con Jessica Serfaty había comenzado algunos años antes y ambos se comprometieron en julio de 2023. Un año después, la actriz y modelo lo acusó públicamente de abuso, aunque poco después retiró sus palabras y aseguró que habían surgido del enojo y no eran ciertas.

En agosto de 2024, su teléfono detectó además un AirTag que aparentemente viajaba junto con su camioneta. La policía revisó el vehículo sin encontrar el dispositivo y Del Vecchio no fue identificado como responsable de ese episodio.

Dos años después salieron a la luz grabaciones atribuidas a Jed Wallace, un especialista en manejo de crisis. En ellas describe una estrategia para crear una página anónima con contenido destinado a perjudicar a Serfaty y utilizar posicionamiento en buscadores y publicidad paga para llevarla a los primeros resultados de Google. El sitio llegó a publicarse el 15 de agosto de 2024 y luego fue dado de baja.

Las grabaciones incluyen comunicaciones de Wallace con el heredero, aunque los fragmentos difundidos no muestran a Del Vecchio ordenando la creación de la página ni pidiendo que se publicaran acusaciones falsas. Esa diferencia permite separar la estrategia descripta en los audios de la responsabilidad que se le atribuye al empresario.

El conflicto se cruza además con otra investigación abierta en Italia. En julio de 2026, fiscales de Milán pidieron llevar a juicio a Leonardo Maria y otras 73 personas por el caso de la empresa de inteligencia privada Equalize.

Entre las acusaciones aparecen búsquedas de información no autorizadas sobre Serfaty y miembros de la propia familia Del Vecchio. El empresario negó haber solicitado conscientemente actividades ilegales y los cargos todavía no fueron probados ante la Justicia.