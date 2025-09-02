El dólar oficial cayó $11 luego del anuncio sobre la intervención oficial en la plaza cambiaria

La divisa estadounidense retrocedió en el segmento mayorista tras ventas del Tesoro, por medio del BCRA, en el MULC.

El dólar oficial aflojó y cayó en los segmentos mayorista y minorista como primera reacción al anuncio del Ministerio de Economía , que confirmó que el Tesoro intervendrá (a través del Banco Central ) en la venta de divisas para contener la presión cambiaria previo a las elecciones en la Provincia de Buenos Aires .

A nivel mayorista, el dólar perdió $11 (0,8%) y retrocedió a los $1.361 luego de que el secretario de Finanzas, Pablo Quirno , señalara que a partir de esta jornada participará en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para "con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento" .

Asimismo, el dólar minorista retrocedió casi $13 a $1.378,91 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA) . En el Banco Nación (BNA) el billete verde cerró con una baja de $10 y a $1.375. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.787,5.

En cuanto a los paralelos, el dólar MEP cae 0,6% a $1.367,58, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace un 1,6% a $1.369,76. El dólar blue subió a $1.360, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Los contratos de dólar futuro cerraron mixtos . El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de septiembre será de $1.406,5 y que en diciembre llegará hasta los $1.544, lo que supera el techo de la banda.

En cuanto a la noticia de la intervención, el economista Eric Paniagua dijo a Ámbito que fue "un anuncio muy ambiguo" que permite oficializar la participación institucional del gobierno en el MULC, aunque sin especificar cómo ni cuándo, algo que permitiría "descomprimir las expectativas devaluatorias".

El BCRA intervino en el MULC y provocó caídas en la cotización

Fuentes del mercado, confirmaron a Ámbito que hubo intervención del BCRA en el MULC con ventas que provocaron caídas en la cotización, que había tocado máximos de $1.380 en el inicio de la rueda.

A su vez, remarcaron que luego el dólar mayorista operó muy estable sobre la franja de los $1.360 y con poco spread entre el precio de compra y el de venta, sin un volumen inusual de operaciones. El repo promedio osciló en un 58%, mientras que la tasa de caución a un día es del 43,11%.

La participación del BCRA en el MULC respondió a cuenta y orden del Tesoro, que no puede operar directamente en el directamente en el mercado, por lo que lo hace a través de la entidad monetaria.

Al respecto, el economista Gustavo Ber señaló a Ámbito cree que el tipo de cambio puede mantenerse "relativamente estable" en el correr de esta semana preelectoral, ya que el comunicado de Economía busca los agentes económicos morigeren su dolarización en esta etapa para que la cotización no llegue a la banda superior.

"Se buscaría disuadir, pero sin tener que accionar con la misma decisión, las potenciales ventas que tendrían luego en el techo de la banda, estrategia que podría resultar tan solo coyuntural para evitar volatilidad", agregó.

El economista Lorenzo Sigaut Gravina aseguró que el oficialismo está haciendo "un poco todo lo que hacen todos los Gobiernos antes de las elecciones, que es mantener el dólar controlado para que la inflación no se acelere", incluyendo la venta a precios subsidiados de futuros, la suba de tasa de interés y, ahora, las ventas directas del Tesoro en el MULC.