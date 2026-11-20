El sociólogo Pablo Alabarces cerró su trayectoria docente en Ciencias de la Comunicación con un homenaje musical. Sus estudiantes lo despidieron entre aplausos y mensajes de agradecimiento.

El reconocido sociólogo Pablo Alabarces protagonizó una emotiva despedida en la Universidad de Buenos Aires (UBA) , donde dictó su última clase teórica en la carrera de Ciencias de la Comunicación . Después de décadas dedicadas a la enseñanza, el docente eligió cerrar su trayectoria académica con “The End” , una emblemática canción de The Beatles , y recibió una ovación de sus estudiantes.

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El episodio ocurrió durante el cierre de una clase del Seminario de Cultura Popular y Cultura Masiva , materia que Alabarces encabezó durante años en la Facultad de Ciencias Sociales . Frente a un aula repleta, el profesor decidió despedirse con una referencia musical que sintetizó el vínculo construido con distintas generaciones de alumnos.

La canción elegida pertenece a Abbey Road , uno de los discos más reconocidos de la banda británica. En lugar de las habituales anotaciones académicas, el pizarrón exhibió una frase de su letra: “Y al final, el amor que te llevas es igual al amor que diste”.

La escena despertó una fuerte emoción entre los presentes, que acompañaron el cierre de la clase con aplausos y expresiones de reconocimiento hacia el docente.

La última clase de Alabarces estuvo atravesada por una combinación de música, recuerdos y agradecimientos. El profesor, reconocido por sus investigaciones sobre cultura popular, música y deporte , eligió una canción de The Beatles para ponerle punto final a una extensa etapa de enseñanza universitaria.

A lo largo de su trayectoria, abordó fenómenos culturales vinculados con el rock, el fútbol y las transformaciones sociales, incluidos temas como la futbolización del rock y las consecuencias de la tragedia de Cromañón en la juventud.

Sin embargo, en su despedida, el protagonismo no estuvo en los contenidos académicos, sino en el vínculo que construyó con sus estudiantes.

La escena también tuvo repercusión en las redes sociales, donde distintos alumnos compartieron mensajes sobre la importancia de su paso por la carrera. Una de ellas, identificada como Marisa, publicó un mensaje en el que destacó la influencia del profesor en su formación.

“En Comunicación no podemos más. Hoy dictó su última clase el último de los que nos formó. Y allí fuimos, a despedirlo como el rockstar que es porque nos enseñó a ejercitar el oído y la mirada para ver, incluso, lo que no se ve y no se escucha. Gracias totales”.

El testimonio reflejó el reconocimiento de los estudiantes hacia un docente que convirtió el análisis de la cultura popular en una parte central de su propuesta académica.

Quién es Pablo Alabarces, el reconocido sociólogo que se despidió de la UBA

Pablo Alabarces nació en Buenos Aires en 1961 y desarrolló una extensa trayectoria como docente, investigador y especialista en fenómenos culturales.

Es licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Sociología de la Cultura por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y doctor en Sociología por la Universidad de Brighton, en Inglaterra.

Durante su carrera académica, se desempeñó como titular del Seminario de Cultura Popular y Cultura Masiva de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde formó a distintas generaciones de estudiantes de Comunicación.

Además, alcanzó la categoría de investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el máximo nivel dentro de la carrera de investigación científica del organismo.

Alabarces también es considerado uno de los fundadores de la sociología del deporte en América Latina, un campo de estudio desde el cual investigó las relaciones entre el fútbol, las identidades populares, la cultura y la sociedad.

Su producción académica incluye numerosos libros y trabajos de investigación dedicados al análisis de las prácticas culturales y sus vínculos con los procesos sociales.

En 2024, recibió el Diploma al Mérito de los Premios Konex, un reconocimiento a su trayectoria y sus aportes al campo de las ciencias sociales.

Una despedida marcada por la música y el reconocimiento académico

La elección de “The End” para cerrar su última clase tuvo un significado particular dentro de la trayectoria de Alabarces, cuyo trabajo académico estuvo estrechamente relacionado con el estudio de las expresiones culturales populares.

La canción, incluida en el álbum Abbey Road, permitió transformar el final de una etapa docente en un momento compartido con sus estudiantes.

La ovación del aula y los mensajes que circularon posteriormente en redes sociales reflejaron el reconocimiento hacia su trabajo como profesor e investigador.

Después de décadas dedicadas a la enseñanza en la Universidad de Buenos Aires, Pablo Alabarces cerró su última clase teórica con una referencia a una de las bandas más influyentes de la historia de la música y el aplauso de quienes participaron de su despedida.