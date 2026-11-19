La mayoría de analistas de Wall Street mantiene una visión favorable sobre la acción de Nvidia, aunque algunas entidades recortaron sus valuaciones.

La mayoría de analistas de Wall Street mantiene una visión favorable sobre la acción de Nvidia, aunque algunas entidades recortaron sus valuaciones.

Nvidia volvió a superar las expectativas de Wall Street y consiguió mejorar las perspectivas de crecimiento para los próximos años. La compañía elevó del 70% al 75% su previsión de aumento de ingresos para el ejercicio fiscal 2028, una señal de que la demanda de infraestructura para IA continúa superando la capacidad disponible.

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Sin embargo, los resultados llegaron en medio de interrogantes por la transición en el liderazgo de la empresa tras la salida de Jensen Huang , además de las restricciones comerciales de Estados Unidos y las investigaciones regulatorias. En ese escenario, 24 firmas de análisis actualizaron sus recomendaciones y precios objetivo.

En este marco, la mayoría de analistas de Wall Street mantiene una visión favorable sobre la acción, aunque algunas entidades recortaron sus valuaciones ante los riesgos vinculados con el cambio de CEO.

Entre las recomendaciones más optimistas se encuentra Wedbush, que elevó su precio objetivo de u$s275 a u$s293 y mantuvo su calificación de rendimiento superior al mercado . Le siguen Bank of America, con un objetivo de u$s280; Susquehanna, con u$s275; y Morgan Stanley, que, pese a recortar su estimación desde u$s267, todavía proyecta que la acción alcance los u$s260.

También sobresalen JP Morgan, que elevó su precio objetivo de u$s215 a u$s230, y RBC Capital, que mantuvo esa misma valuación. Goldman Sachs, por su parte, ratificó su recomendación de compra con un objetivo de u$s220.

En el otro extremo, HSBC presenta una de las estimaciones más conservadoras, con u$s170, mientras que Truist Securities fijó un precio objetivo de u$s174.

La mayoría de analistas de Wall Street mantiene una visión favorable sobre la acción de Nvidia, aunque algunas entidades recortaron sus valuaciones.

Tomando los 21 precios objetivo disponibles entre las 24 firmas relevadas, el promedio se ubica en u$s227,48, mientras que la mediana alcanza los u$s225. El cálculo excluye a las entidades que no publicaron una valuación concreta.

La transición de liderazgo, el principal riesgo para las acciones

Más allá del potencial de crecimiento, el cambio de conducción aparece como uno de los factores que más divide a los analistas. UBS, Jefferies, Wells Fargo y Piper Sandler recortaron sus precios objetivo, principalmente por la incertidumbre sobre la sucesión de Jensen Huang.

Piper Sandler, por ejemplo, redujo su estimación desde u$s300 hasta u$s230, aunque mantuvo su recomendación de sobreponderar. La entidad considera que las acciones podrían permanecer dentro de un rango acotado hasta que se conozca quién asumirá el liderazgo definitivo.

En una línea similar, HSBC advirtió que será difícil observar una revaluación significativa hasta que el nuevo equipo directivo demuestre capacidad para ejecutar la hoja de ruta tecnológica.

Por el contrario, Wedbush considera que el negocio mantiene intactos sus fundamentos. "Con o sin Jensen, el perfil de demanda de Nvidia para el corto y mediano plazo no ha cambiado", sostuvo.

La demanda de chips también es un argumento central para los optimistas. Jefferies destacó que la cartera de pedidos pendientes de la industria de la nube alcanzó u$s2,5 billones, frente a u$s2 billones tres meses antes. Para la firma, las mayores tarifas de alquiler de GPU demuestran que la oferta continúa por debajo de las necesidades del mercado.

No obstante, persisten riesgos regulatorios y financieros. Aletheia Capital advirtió que los compromisos fuera de balance aumentaron casi u$s60.000 millones en el trimestre, hasta u$s224.000 millones, mientras continúan las investigaciones federales.