En medio del escrutinio por las caídas masivas que alteraron vuelos, bancos y redes oficiales, Trump reemplazó a su jefe de ciberseguridad por Kirsten Davies.

En una semana, Estados Unidos sufrió un fallo mundial de Microsoft , un parate del tráfico aéreo en todo el país y caídas en bancos y redes de seguridad nacional. En ese contexto, la administración de Donald Trump reemplazó a su máximo responsable de ciberseguridad: El director de la Oficina Nacional de Ciberseguridad , Sean Cairncross, dejó el cargo y en su lugar fue designada Kirsten Davies, hasta ahora directora de información del Departamento de Defensa.

La forma de la salida está en disputa. Una persona cercana a la Casa Blanca dijo el jueves que Cairncross fue “despedido”. Sin embargo, otras fuentes la describieron como amistosa. Según dos personas al tanto de la decisión citadas por Axios , el funcionario no quería quedarse otros dos años y adelantó su partida. Así, la administración de Trump tendrá tiempo de elegir un reemplazante y conseguir su confirmación en el Senado antes de enero, cuando los demócratas tomen el control de la Cámara alta.

La salida llega con el gobierno bajo un escrutinio creciente por su manejo de la crisis . Entre los incidentes de los últimos días hubo un fallo mundial que afectó a cientos de millones de usuarios de Microsoft y una paralización del tráfico aéreo nacional que alteró más de 18.000 vuelos. A eso se sumaron problemas en Chase Bank y en la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Las caídas afectaron viajes, operaciones bancarias, comunicaciones clasificadas y la rutina laboral de millones de personas.

La oficina que conducía Cairncross coordina las políticas y estrategias de protección informática entre las agencias del gobierno federal. Por eso, su titular necesita el aval del Senado.

Cairncross también tuvo un rol en la política de inteligencia artificial de la administración republicana. Durante el verano boreal, mantuvo reuniones técnicas con directivos de Anthropic , después de que las restricciones a las exportaciones dispuestas por el Departamento de Comercio afectaran la disponibilidad de los modelos de la compañía.

La IA aparece también en la explicación de las fallas. Expertos en ciberseguridad consultados por Reuters señalaron que las interrupciones probablemente se deban al apuro de las empresas por corregir vulnerabilidades de software recién descubiertas. Las herramientas avanzadas de IA hacen más fácil detectar esos puntos débiles en las defensas, y eso acelera los parches.

En este escenario y tras la reciente salida de Cairncross, el gobierno de Trump desestimó que los recientes ciberataques y errores sean parte de una ofensiva coordinada. La máxima autoridad de inteligencia de EEUU, Jay Clayton, dijo el miércoles que se trató de fallos de servicio independientes, vinculados con tareas de mantenimiento y cambios técnicos, y no de un ataque coordinado o patrocinado por un Estado.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue en la misma línea desde Manila, donde acompaña a Trump en su gira por Asia. Negó que los incidentes estén conectados entre sí y que el país enfrente un ataque sistémico. “Lo primero que quiero dejar muy claro es que no tenemos ninguna evidencia en absoluto; no tenemos indicios, ni evidencia, ni razón alguna para creer que alguno de estos incidentes esté relacionado con los demás”, dijo ante los periodistas.

Las explicaciones oficiales no alcanzaron para calmar el debate. Según AP, incluso aliados de Trump dentro del Partido Republicano acusaron al gobierno de ocultar información sobre las causas reales de las caídas. La cantidad de incidentes en tan poco tiempo alimentó hipótesis sobre posibles vínculos entre ellos o sobre la participación de actores externos hostiles.

Quién es Kirsten Davies, la nueva jefa de ciberseguridad

La Casa Blanca oficializó la designación de Davies el jueves 19 de noviembre. En el Departamento de Defensa estaba a cargo de supervisar la infraestructura tecnológica y los sistemas de datos de las Fuerzas Armadas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, le dio le bienvenida a través de una publicación en X: “Ha demostrado ser una patriota y profesional comprometida, y confiamos en que impulsará la agenda ‘América Primero’ del presidente Trump en todo el ámbito de la ciberseguridad”.

The Department congratulates Kirsten Davies on her new role as the National Cyber Director. Throughout her tenure at DOW, she has proven herself to be a dedicated patriot and professional, and we are confident she will advance President Trump’s America First agenda across the… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 20, 2026

Davies le respondió en la misma red: “¡Gracias, @SecWar! Es un honor servir bajo tu valiente y visionario liderazgo”. En un mensaje más extenso, adelantó cómo piensa encarar el cargo: “Nuestra oportunidad es dominar el panorama cibernético por generaciones, pero solo si modernizamos e impulsamos la resiliencia en los cimientos sobre los que corre nuestra gran nación, y formamos talento cibernético para el futuro”.