La organización aprobó la creación de ATP Ventures y proyecta elevar los ingresos de los tenistas, con premios, bonificaciones y pensiones récord. La transformación también contempla un Masters 1000 en Arabia Saudita, cambios en el ranking, modificaciones de superficies y una reorganización del calendario que podía afectar a varios torneos históricos.

Para la temporada 2028, la ATP implementará una profunda reestructuración del circuito bajo la siguiente fase de su plan OneVision, que incluye más de u$s350 millones en remuneración para los jugadores, un nuevo Masters 1000 en Arabia Saudita y cambios significativos en el calendario, superficies y sistema de puntos.

La Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) prepara una de las mayores transformaciones de su historia. A partir de 2028, el circuito masculino tendrá una nueva estructura económica y deportiva, con el objetivo de aumentar los ingresos de los jugadores, mejorar la rentabilidad de las competencias y reorganizar un calendario que desde hace años genera cuestionamientos por su extensión y exigencia física.

Durante las ATP Finals de Turín, la organización anunció una nueva etapa de su plan estratégico OneVision, que contempla que la compensación total para los tenistas supere los u$s350 millones anuales desde 2028. La cifra podría traspasar los u$s500 millones si se incorporan los premios que distribuyen los cuatro torneos de Grand Slam.

El programa apunta especialmente a ampliar la cantidad de jugadores que reciben ingresos suficientes para sostener sus carreras profesionales. Según las proyecciones de la ATP, los 100 tenistas con mayores ganancias percibirán al menos u$s1,1 millones por temporada, un incremento del 39% respecto de 2025. Para los integrantes del Top 175, el piso será de u$s450.000, mientras que los jugadores ubicados entre los 176 y 250 del ranking tendrán garantizados al menos u$s250.000. En estos dos segmentos, las mejoras serán del 47% y el 67%, respectivamente.

La inversión central superará los u$s100 millones anuales y tendrá tres componentes principales. El ATP Bonus Pool contará con u$s50 millones, frente a los u$s21,5 millones anteriores; otros u$s25 millones se destinarán a un fondo de bonificaciones de final de temporada para los jugadores ubicados entre los 250 mejores del mundo, y u$s26 millones irán al sistema de pensiones.

Además, la ATP eliminará el requisito de disputar al menos cinco torneos Masters 1000 obligatorios para acceder a las recompensas del Bonus Pool. La intención es ampliar las posibilidades de participación en los beneficios económicos y ofrecer mayor estabilidad a quienes deben afrontar los costos de entrenadores, preparadores físicos, viajes y equipos de trabajo.

ATP Ventures: el negocio detrás de la transformación

Uno de los anuncios más relevantes de Turín fue la aprobación unánime de ATP Ventures, una nueva sociedad que concentrará los principales activos comerciales del circuito. La estructura reunirá los derechos audiovisuales, de datos y de patrocinio central, integrando las actividades de ATP Media, Tennis Data Innovations (TDI) y la propia organización.

El objetivo es fortalecer la explotación comercial del tenis masculino, desarrollar nuevas oportunidades de negocio y aumentar los ingresos que genera el producto a escala internacional. La iniciativa representa un paso estratégico para la ATP, que busca aprovechar el crecimiento de las audiencias, las plataformas digitales y el valor de los datos deportivos.

Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, dio a conocer una serie de propuestas que incluyen modificaciones en el sistema de puntuación del ranking mundial, una reorganización del calendario y un incremento en las recompensas económicaspara los jugadores. ATP

El presidente del organismo, Andrea Gaudenzi, defendió la continuidad de OneVision y sostuvo que el proyecto permitió avanzar en materia de transparencia y remuneración. La nueva etapa, según explicó, pretende extender esos beneficios a una mayor cantidad de jugadores y garantizar mejores condiciones para desarrollar sus carreras.

La transformación económica llegará acompañada de una profunda reorganización deportiva. La incorporación de un décimo Masters 1000 en Arabia Saudita, prevista para 2028, será uno de los principales motores de los cambios. El nuevo torneo tendrá una fase de clasificación y un cuadro principal, y obligará a redistribuir buena parte de las competencias durante la temporada.

La intención es concentrar una parte importante de la actividad de febrero en Medio Oriente, con Doha y Dubái dentro de ese esquema. El recorrido previsto contempla que los jugadores lleguen desde Oceanía, eventualmente después de la Copa Davis, continúen por la región y luego se trasladen a Europa, antes de afrontar los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, en Estados Unidos.

La reorganización también alcanzaría a Europa. El ATP de Rotterdam dejaría febrero y pasaría a disputarse durante el otoño europeo, dentro de la gira de canchas cubiertas de octubre y noviembre. De esta manera, compartiría protagonismo con Basilea y Viena, mientras que el ATP 250 de Estocolmo podría coincidir inicialmente en la misma semana. La propuesta contempla que los tres torneos puedan rotar para evitar una superposición permanente.

En México, Acapulco aparece entre los certámenes que podrían dejar de formar parte del calendario ATP desde 2028. Los Cabos también figura entre los torneos afectados por las discusiones sobre la reorganización.

En Sudamérica, el Argentina Open y el Río Open analizan la posibilidad de abandonar el polvo de ladrillo para pasar a jugarse sobre cemento. La alternativa todavía no tiene aprobación oficial y también genera interrogantes sobre el futuro del torneo de Santiago de Chile.

La revisión de superficies podría extenderse a otros torneos europeos. Kitzbühel, Umag, Gstaad y Bastad, actualmente disputados sobre polvo de ladrillo después de Wimbledon, aparecen entre los posibles candidatos a modificar sus condiciones de competencia. La dificultad para atraer a las principales figuras durante esa etapa del año, cuando muchos priorizan la preparación para la gira de cemento norteamericana, explica parte de la discusión.

En Sudamérica, el Argentina Open y el Río Open analizan la posibilidad de abandonar el polvo de ladrillo para pasar a jugarse sobre cemento. ATP

Un ranking con otros incentivos y el debate por los dobles

Otro de los ejes centrales será la modificación del sistema de puntuación del ranking mundial. Gaudenzi considera que el modelo actual puede incentivar a los jugadores a sumar torneos después de una eliminación temprana para recuperar los puntos perdidos.

Actualmente, los tenistas pueden reemplazar hasta tres de sus peores resultados en Masters 1000 por actuaciones posteriores en ATP 500 o ATP 250. La ATP estudia eliminar esa posibilidad o modificarla para otorgar mayor peso a los resultados obtenidos en las competencias de mayor categoría.

También se analiza establecer un límite a la cantidad de resultados de ATP 250 que cuentan para la clasificación de los mejores jugadores. La intención es reducir la acumulación de partidos, favorecer los períodos de recuperación y permitir que los protagonistas organicen mejor sus temporadas. Todavía no se comunicó una distribución definitiva de los puntos ni una fecha concreta para implementar el nuevo sistema.

El circuito de dobles también está bajo revisión. La ATP estudia cambios en los formatos, el tamaño de los cuadros y los recursos económicos destinados a esta disciplina. Entre las alternativas aparece una posible reducción de parejas en los torneos de mayor categoría y una redistribución de los premios hacia las clasificaciones y las primeras rondas de los cuadros individuales.

La discusión genera preocupación entre los especialistas del dobles, que consideran que cualquier modificación puede afectar las posibilidades de numerosos profesionales que desarrollan sus carreras exclusivamente en esa modalidad. La organización, por su parte, sostiene que busca mejorar la sostenibilidad económica del circuito, aunque remarcó que el dobles continuará siendo una parte esencial del Tour.

Otro punto en debate es la uniformidad de las pelotas utilizadas en las competencias. Las diferencias entre fabricantes y las especificaciones que reciben los torneos según la superficie, la altura, las condiciones de juego y si se disputa bajo techo o al aire libre generaron reclamos de distintos jugadores. La ATP pretende avanzar hacia criterios más homogéneos, en coordinación con los fabricantes y los organismos correspondientes.

Las reformas económicas anunciadas en Turín ya forman parte de la nueva estrategia de la ATP, mientras que varios de los cambios deportivos todavía deben atravesar las instancias de discusión y aprobación de la Junta Directiva, con participación de jugadores y representantes de los torneos.

La organización adelantó que el calendario de 2028 se conocerá durante 2027 y que las conversaciones sobre el futuro de los dobles continuarán en los próximos meses.

Con ATP Ventures como nueva herramienta comercial, una inversión anual superior a los u$s100 millones para mejorar la remuneración y la llegada de Arabia Saudita a la categoría Masters 1000, el circuito masculino se encamina a un cambio estructural.