La fecha recuerda el combate de la Vuelta de Obligado, ocurrido en 1845. Este año, el descanso se extiende durante tres días y habrá otro fin de semana largo en diciembre.

El Día de la Soberanía Nacional se conmemora cada 20 de noviembre en Argentina , en recuerdo del combate de la Vuelta de Obligado de 1845 . En 2026, el feriado no se cumple el viernes, sino el lunes 23 , por lo que habrá un fin de semana largo de tres días.

La diferencia entre ambas fechas responde al régimen de feriados trasladables establecido por la Ley 27.399 . La normativa dispone que cuando una jornada de esta categoría coincide con un jueves o viernes, pasa al lunes siguiente . Como el 20 de noviembre cae viernes, el feriado se traslada al lunes 23.

La fecha también marca uno de los últimos fines de semana largos del año . En diciembre va a haber otra oportunidad de descanso extendido, con un día no laborable con fines turísticos el lunes 7 y el feriado inamovible del martes 8.

La fecha recuerda el combate de la Vuelta de Obligado, que se desarrolló el 20 de noviembre de 1845 en un recodo del río Paraná, cerca de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. Las fuerzas de la Confederación Argentina intentaron frenar el avance de una flota anglo-francesa que buscaba remontar el río para establecer relaciones comerciales directas con las provincias del litoral.

En ese momento, Juan Manuel de Rosas era gobernador de Buenos Aires y estaba a cargo de las relaciones exteriores de la Confederación. Gran Bretaña y Francia pretendían ingresar por los ríos interiores sin reconocer la autoridad de Buenos Aires y sin pasar por su control comercial.

Para impedir el avance de los barcos, el general Lucio Norberto Mansilla organizó la defensa en la Vuelta de Obligado. Una de las principales medidas fue posicionar tres cadenas sobre el río, sostenidas por embarcaciones, con el objetivo de obstaculizar el paso de la flota extranjera.

El enfrentamiento fue desigual. Las fuerzas europeas contaban con barcos de vapor y armamento superior, mientras que los defensores argentinos tenían menos recursos militares. Aunque las tropas anglo-francesas lograron atravesar la posición y ganaron el combate, la resistencia argentina se convirtió en un símbolo de la defensa del territorio y la soberanía nacional.

El 20 de noviembre se estableció como Día de la Soberanía Nacional mediante la Ley 20.770, sancionada en 1974. Décadas después, en 2010, la fecha adquirió carácter de feriado nacional, con el objetivo de darle mayor reconocimiento público a la conmemoración.

El feriado se traslada al lunes 23 de noviembre

Este año, el 20 de noviembre cae viernes. Al tratarse de un feriado trasladable, la Ley 27.399 establece que pasa al lunes siguiente cuando coincide con jueves o viernes. De esa manera, el descanso nacional se cumple el lunes 23 y conforma un fin de semana largo desde el sábado 21.

Los feriados que coinciden con martes o miércoles pasan al lunes anterior. En cambio, los que caen sábado o domingo pueden moverse al lunes inmediato posterior o al viernes anterior, según lo defina la autoridad de aplicación, una posibilidad incorporada por el Decreto 614/2025.

Cuáles son los feriados de diciembre 2026

Diciembre va a tener dos feriados nacionales inamovibles y una jornada no laborable con fines turísticos. La primera fecha será el lunes 7, establecida para favorecer los desplazamientos y la actividad turística antes del feriado del martes 8.

El martes 8 de diciembre se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María. Es un feriado nacional inamovible, entonces no se traslada. Al quedar inmediatamente después del lunes 7, va a permitir un fin de semana largo de cuatro días para quienes no deban trabajar durante la jornada no laborable. El último feriado nacional del año será el viernes 25 de diciembre, por Navidad. Al caer viernes, dará lugar a otro fin de semana de tres días.