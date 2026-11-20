Anthropic ingresa al top 10 del ranking de las empresas más valiosas del mundo tras su debut en Wall Street + Agregar ámbito en









La desarrolladora de Claude terminó su primera rueda 17% arriba del precio de salida, fijado en u$s83. Con ese cierre, se posicionó entre las diez firmas de mayor valor bursátil del planeta.

Salida a bolsa: Anthropic ingresó al mercado bursátil con una valuación de u$s1,8 billones.

La histórica salida a bolsa de Anthropic PBC catapultó al gigante de la inteligencia artificial al grupo de las empresas más valiosas del mundo. El debut en el mercado estadounidense convirtió a la desarrolladora de Claude en uno de los nombres más grandes del mundo bursátil apenas terminó su primera rueda.

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Sus acciones cerraron 17% por encima del precio de oferta, fijado en u$s83, lo que elevó su valuación de mercado a u$s1,8 billones al considerar todas las acciones potenciales de la compañía. De esa forma, la ganancia del primer día superó el precio de salida, aunque, como se vio en la sesión, el título terminó por debajo de sus máximos intradía.

Ranking mundial: La compañía de IA se posicionó entre las 10 empresas más valiosas del mundo. El detalle de los primeros diez del ranking mundial Así se ordena hoy el podio de las empresas bursátiles más valiosas del mundo, con Anthropic ya adentro:

1) Apple Inc. (AAPL): u$s5,1 billones

2) Microsoft Corp. (MSFT): u$s3,7 billones

3) Nvidia Corp. (NVDA): u$s3,5 billones 4) Alphabet Inc. (GOOGL): u$s3,3 billones 5) Amazon.com Inc. (AMZN): u$s2,8 billones 6) SpaceX (SPCX): u$s1,9 billones 7) Anthropic: u$s1,8 billones 8) Saudi Aramco: u$s1,7 billones 9) Broadcom Inc. (AVGO): u$s1,7 billones 10) Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM): u$s1,7 billones