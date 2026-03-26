El dólar oficial opera en su menor nivel en más de un mes y se aleja del techo de la banda + Seguir en









La brecha entre los distintos tipos de cambio continúa en niveles relativamente bajos, lo que refleja un escenario de calma cambiaria en comparación con períodos anteriores.

El comportamiento del tipo de cambio local sigue condicionado tanto por factores externos como por variables domésticas. Imagen: Freepik

El dólar oficial opera en mínimos desde fines de febrero, luego de las bajas de la rueda previa. El mercado cambiario se encuentra en un contexto de estabilidad, pero con señales de leve presión en los segmentos financieros que demostraría un leve aumento de la demanda.

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De esta manera, el dólar mayorista opera a $1.377,5 y mantiene una distancia del techo de la banda cambiaria (hoy de $1.647,61) del 19,6%, la más alta en casi nueve meses. Además, el tipo de cambio oficial se encuentra en su nivel nominal más bajo en más de un mes, desde el 23 de febrero.

El dólar minorista cotiza a $1.400 en el Banco Nación (BNA). Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.820.

Entre los financieros, el dólar MEP se mueve a $1.404,55, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) lo hace a $1.453,16. En tanto, el dólar blue se vende a $1.420 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Así, si bien los tipos de cambio alternativos se mantienen por encima del oficial, la brecha continúa en niveles relativamente bajos, lo que refleja un escenario de calma cambiaria en comparación con períodos anteriores.

Dólares Pexels Qué explica la paz sobre el dólar El comportamiento del tipo de cambio local sigue condicionado tanto por factores externos como por variables domésticas, entre las que se destacan la dinámica de tasas, la liquidez en pesos y la capacidad del BCRA para sostener la acumulación de reservas. Ayer, la autoridad monetaria se hizo de u$s146 millones en el MLC, inflando el acumulado de compras mensual a u$s1.217 millones. En ese marco, la estabilidad del tipo de cambio también se apoya en las expectativas de un flujo sostenido de divisas. El ingreso de dólares por exportaciones, junto con el atractivo de las inversiones financieras en moneda local, configura un escenario favorable para contener presiones cambiarias en el corto plazo. Entre los factores que refuerzan esta dinámica se destacan la recuperación del superávit energético, la inminente liquidación de la cosecha agrícola a partir del próximo mes, y un nivel de tasas en pesos que incentiva la colocación en instrumentos del Tesoro a corto plazo.

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