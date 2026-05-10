La fuerte chicana de Belgrano a Talleres tras ganar el clásico que hizo explotar las redes sociales

El Pirata venció 1 a 0 a la T en el Kempes y celebró el pase a cuartos con una serie de cargadas que explotaron en redes sociales.

Belgrano derrotó a Talleres por 1 a 0 en el clásico cordobés por los octavos de final del Torneo Apertura 2026 y desató una verdadera fiesta en redes sociales. Tras romper una racha de 25 años sin vencer a su máximo rival, el Pirata publicó una serie de cargadas contra la T, entre ellas un llamativo “aviso fúnebre” que rápidamente se viralizó.

El duelo entre los dos clubes más importantes de Córdoba se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes y terminó con triunfo celeste gracias al gol de Francisco González Metilli . La victoria no solo significó la clasificación de Belgrano a los cuartos de final, sino también el final de una larga sequía sin triunfos en el clásico.

Luego del partido, las cuentas oficiales del club de Alberdi aprovecharon el clima de euforia para lanzar varias chicanas dirigidas a Talleres. La que más repercusión generó fue una imagen diseñada como si fuera un aviso fúnebre , dedicada a su histórico rival.

“ Con profundo pesar despedimos a Club Atlético Talleres, quien dejó una huella imborrable en la categoría amateur del fútbol argentino. Acompañamos a los deudos en este doloroso momento, tras perder el clásico más importante de la historia elevando una oración por su descanso eterno ”, comenzaba el mensaje compartido por Belgrano.

La publicación siguió con otra fuerte cargada: “La congoja nos lleva a guardar un minuto de silencio, recordando cómo supo vivir plenamente sus días. Sus restos serán velados en lugar a confirmar, ya que el Estadio Provincial se encuentra ocupado. Q.E.P.D. Tu papá, dueño del 68% de Córdoba, C.A.B”.

Más gastadas en redes sociales tras el clásico cordobés

El “aviso fúnebre” no fue la única chicana que apareció en las redes del Pirata durante la noche del sábado. La cuenta oficial continuó publicando distintos mensajes burlándose del silencio en el estadio y de la derrota de Talleres.

Entre los posteos más comentados apareció un video de Emiliano Rigoni durante el encuentro. Mientras tomaba agua, el futbolista miró a cámara y dijo: “Hace frío”, en otra provocación que rápidamente se difundió entre los hinchas.

Embed TA FRESCO PA CHOMBA, O NO? pic.twitter.com/8cjSWPRAZ5 — Belgrano (@Belgrano) May 9, 2026

Además, Belgrano publicó una imagen del estadio Mario Alberto Kempes prácticamente en silencio acompañada por la frase: “Te juro que tiene volumen”.

Belgrano avanzó a cuartos y espera por Unión

Más allá de las repercusiones por las cargadas, el equipo celeste celebró un triunfo histórico en el clásico cordobés. El gol de Francisco González Metilli le permitió a Belgrano avanzar a los cuartos de final del Torneo Apertura 2026, instancia en la que enfrentará a Unión de Santa Fe.

Hasta el momento, desde Club Atlético Talleres no hubo respuestas oficiales ni reclamos públicos por el tono de las publicaciones realizadas por Club Atlético Belgrano, aunque las chicanas generaron una enorme repercusión entre los hinchas de ambos clubes en redes sociales.