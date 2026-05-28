Tras la eliminación de Jannik Sinner, cómo queda el ranking ATP

El circuito masculino quedó sacudido tras un resultado inesperado en París y crecen las dudas sobre la pelea por la cima.

El Roland Garros 2026 ya tiene uno de esos partidos que quedan marcados en la memoria del tenis. Cuando parecía que Jannik Sinner avanzaba sin problemas y seguía firme como máximo favorito, apareció el argentino Juan Manuel Cerúndolo para dar vuelta un encuentro que parecía perdido y firmar el mayor triunfo de su carrera.

La caída del número uno del mundo sacudió el tablero del circuito ATP. No solo por la magnitud del resultado, sino también por cómo se dio el partido: Sinner estaba dos sets arriba y llegó a sacar para cerrar el encuentro antes de sufrir un fuerte bajón físico en medio del calor parisino . Del otro lado, Cerúndolo mantuvo la calma, jugó punto por punto y aprovechó cada señal de desgaste de su rival.

En paralelo, comenzaron las preguntas sobre el ranking ATP y el impacto que puede tener esta derrota temprana. Aunque el italiano sigue liderando con comodidad , la eliminación abre un escenario distinto para sus perseguidores y vuelve a meter presión en la pelea por el número uno.

Roland Garrós: Juan Manuel Cerúndolo eliminó a Jannik Sinner

Juan Manuel Cerúndolo protagonizó uno de los grandes batacazos de la temporada al eliminar a Jannik Sinner en la segunda ronda de Roland Garros. El argentino, ubicado cerca del Top 60 del ranking mundial, remontó un partido increíble y terminó imponiéndose por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1 después de más de tres horas y media de juego.

El desarrollo del encuentro sorprendió incluso a quienes siguen el circuito día a día. Sinner dominó durante buena parte del partido y llegó a estar 5-1 arriba en el tercer set. Parecía liquidado. Pero ahí empezó otro partido. El italiano comenzó a mostrar problemas físicos, sufrió calambres y perdió intensidad. Cerúndolo, lejos de desesperarse, sostuvo intercambios largos desde el fondo de la cancha y empezó a empujar el duelo hacia un terreno incómodo para el líder del ranking.

cerundolo

La remontada tuvo números impactantes: Sinner perdió 18 de los últimos 20 games disputados. Para muchos analistas, fue uno de los derrumbes más inesperados que se recuerden en un Grand Slam reciente. Incluso algunos medios europeos lo calificaron como un “colapso histórico”.

Para Cerúndolo también significa un salto enorme en términos deportivos y de visibilidad. El zurdo argentino ya había mostrado buenas actuaciones sobre polvo de ladrillo y venía de conseguir resultados positivos en challengers y torneos ATP, pero nunca había derrotado a un número uno del mundo. Hasta este jueves, tampoco había vencido a un Top 10.

¿Cambia el ranking ATP?

Pese al impacto de la derrota, Jannik Sinner continuará como número uno del ranking ATP al finalizar Roland Garros. El italiano acumulaba una ventaja importante gracias a su gran temporada y a la racha de títulos que arrastraba antes del torneo parisino.

Jannik Sinner Imagen: VALERY HACHE/Getty Images

Aun así, la eliminación temprana le impide seguir sumando una cantidad fuerte de puntos y deja una ventana abierta para que otros jugadores descuenten terreno en las próximas semanas. Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Alexander Zverev aparecen como los principales nombres que podrían acercarse si logran avanzar profundo en París y sostener resultados en la gira posterior.

Por ahora, el Top 10 del ranking ATP en vivo se mantiene de esta manera:

Jannik Sinner

Carlos Alcaraz

Novak Djokovic

Alexander Zverev

Lorenzo Musetti

Alex de Miñaur

Taylor Fritz

Félix Auger-Aliassime

Ben Shelton

Alexander Bublik

Mientras tanto, Juan Manuel Cerúndolo aparece escalando posiciones y acercándose cada vez más al lote principal del circuito. Tras su actuación en Roland Garros, el argentino se ubica alrededor del puesto 50 del ranking en vivo, aunque la cifra exacta todavía puede modificarse según avance el torneo y se actualicen los puntos oficiales.

El dato refleja algo que en el tenis suele repetirse: un solo partido puede cambiar muchísimo. Para Sinner, la derrota representa un freno inesperado en una temporada casi perfecta. Para Cerúndolo, en cambio, puede convertirse en el impulso que necesitaba para consolidarse definitivamente en la elite.