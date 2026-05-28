Programa de Acompañamiento Social: cuáles son las actualizaciones del Ministerio de Capital Humano + Agregar ámbito en









La actualización incorpora restricciones más estrictas que afectan a personas con causas penales, detenciones o procesos judiciales en curso.

El programa está destinado a personas en situación de vulnerabilidad social, como adultos mayores de 50 años.

El Ministerio de Capital Humano oficializó una actualización en los criterios del Programa de Acompañamiento Social, una asistencia económica dirigida a personas en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores de 50 años y madres de cuatro o más hijos menores de edad.

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A través de la Resolución 209/2026, el organismo dirigido por Sandra Petovello introdujo cambios importantes en los requisitos de permanencia y acceso, principalmente vinculados a la situación judicial de los beneficiarios.

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Quiénes ya no pueden acceder al Programa de Acompañamiento Social Con la actualización publicada en el Boletín Oficial, se estableció una serie de situaciones en las que una persona queda automáticamente excluida del Programa de Acompañamiento Social o deja de cumplir con las condiciones necesarias para cobrarlo.

Entre ellas, se encuentran:

Personas que se encuentren en condición de prófugos de la Justicia , ya sea en el ámbito penal o correccional, tanto a nivel nacional, provincial o federal.

, ya sea en el ámbito penal o correccional, tanto a nivel nacional, provincial o federal. Quienes estén detenidos a disposición del Poder Judicial . La suspensión se mantiene durante todo el período de detención, sin excepciones y hasta que cese dicha circunstancia.

. La suspensión se mantiene durante todo el período de detención, sin excepciones y hasta que cese dicha circunstancia. Personas condenadas con sentencia firme, hasta que finalicen completamente el tiempo impuesto. De acuerdo con el documento, el Gobierno recordó que en normativas previas ya se habían incorporado restricciones similares de forma separada y que la resolución busca "unificar e integrar" todos estos criterios en un solo texto normativo.

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