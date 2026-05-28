Ya se puede presentar la Libreta AUH 2026 y así es el trámite para cobrar el 20% retenido

Realizar esta gestión administrativa constituye uno de los requisitos obligatorios para mantener activa la asignación y obtener así la totalidad del pago.

El pago del 20% retenido se acredita luego de la validación de los datos presentados

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) habilitó en abril la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo correspondiente a 2026. El trámite permite acceder al cobro del 20% retenido mensualmente a los titulares de la prestación, que se acredita aproximadamente a los 60 días de su presentación.

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Los primeros beneficiarios que realizaron la gestión durante abril comenzarán a recibir el pago complementario en junio. El depósito se acredita aproximadamente a los 60 días desde la presentación de la documentación requerida por el organismo previsional.

ANSES exige la entrega de la Libreta AUH para acreditar los controles sanitarios, el calendario de vacunación y la asistencia escolar de los menores alcanzados por el beneficio. Los titulares que cobraron la AUH durante los 12 meses entre marzo de 2025 y febrero de 2026 percibirán un reintegro acumulado de $274.451,20 por hijo . Los beneficiarios incluidos en Zona 1 accederán a un monto más alto debido a los valores diferenciales establecidos para determinadas provincias y regiones del país.

La Pampa

Chubut

Neuquén

Río Negro

Santa Cruz

Tierra del fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

partido de Patagones, provincia de Buenos Aires

El monto retenido varía según la cantidad de meses en los que cada familia percibió la asignación. Los beneficiarios que cobraron la AUH durante menos tiempo recibirán un importe proporcional.

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Qué es la Libreta AUH de ANSES

La Libreta AUH funciona como un formulario obligatorio mediante el cual las familias certifican el cumplimiento de los controles exigidos por ANSES para acceder al total de la prestación.

El documento acredita tres condiciones vinculadas a los menores incluidos en la asignación:

controles de salud

vacunación obligatoria

escolaridad

ANSES retiene todos los meses el 20% del valor de la asignación y libera ese dinero una vez presentada la Libreta correspondiente al período anual. El objetivo del mecanismo consiste en verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la AUH.

Los valores retenidos durante cada mes entre marzo de 2025 y febrero de 2026 fueron los siguientes:

marzo de 2025: $20.059,40 en valor general y $26.077,40 en zona 1

abril de 2025: $20.541,00 y $26.703,40

mayo de 2025: $21.307,20 y $27.699,40

junio de 2025: $21.899,60 y $28.469,60

julio de 2025: $22.228,20 y $28.896,80

agosto de 2025: $22.588,40 y $29.365,00

septiembre de 2025: $23.017,60 y $29.923,00

octubre de 2025: $23.450,40 y $30.485,60

noviembre de 2025: $23.938,20 y $31.119,80

diciembre de 2025: $24.498,40 y $31.848,00

enero de 2026: $25.103,60 y $32.634,80

febrero de 2026: $25.819,20 y $33.565,00

La fecha límite para presentar la Libreta AUH vence el 31 de diciembre de 2026. Los titulares que no completen el trámite antes de esa fecha perderán el derecho a cobrar el dinero retenido. El organismo previsional también podría suspender la prestación por incumplimiento de las condiciones fijadas en el Decreto 1602/2009.

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Cómo presentar la Libreta AUH para cobrar el 20% retenido

ANSES permite realizar el trámite de forma online mediante el portal Mi Anses. Los titulares deben ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social para acceder al formulario digital.

El procedimiento desde la plataforma oficial solicita los siguientes pasos:

ingresar a “hijos”

seleccionar “libreta AUH”

generar el formulario

presentar el documento en la escuela y el centro de salud para completar la certificación

cargar la Libreta en el portal de ANSES

Los beneficiarios también pueden efectuar la presentación de manera presencial en cualquier oficina de ANSES, sin necesidad de turno previo. Los operativos territoriales del organismo previsional constituyen otra alternativa disponible para completar la entrega de la documentación requerida. Los primeros beneficiarios que realizaron el trámite en abril cobrarán el complemento desde junio de 2026.