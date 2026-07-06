Dólar: el BCRA compró u$s81 millones y volvió a quedarse con más del 10% del volumen operado en el mercado

La autoridad monetaria sostuvo una mayor presencia en el mercado oficial y elevó el saldo comprador de julio a u$s303 millones, según los datos de la rueda. En tanto, las reservas brutas subieron u$s35 millones hasta u$s48.272 millones.

El BCRA volvió a sostener una mayor presencia en el mercado oficial, con compras por u$s81 millones, mientras las reservas se mantuvieron por encima de los u$s48.000 millones y el mercado evaluó el impacto del REPO sobre las reservas netas.

El Banco Central (BCRA) volvió a cerrar con saldo comprador este lunes 6 de julio y mantuvo una participación relevante en el mercado oficial de cambios . En concreto, la autoridad monetaria adquirió u$s81 millones , en una rueda con un volumen operado de u$s725 millones, por lo que se quedó con el 11% del total negociado.

De esta manera, el BCRA acumuló 122 ruedas consecutivas con compras netas y llevó el saldo comprador de julio a u$s303 millones . A su vez, las adquisiciones netas acumuladas en 2026 ascendieron a u$s11.406 millones , una cifra que sigue por encima del piso de la meta anual de acumulación.

El dato confirmó una mejora frente al tramo final de junio , cuando el Central había reducido con fuerza su capacidad de absorción de divisas. Sin embargo, el mercado todavía sigue de cerca si este mayor ritmo puede sostenerse durante julio, en un contexto en el que la demanda de cobertura cambiaria continúa siendo una variable central.

En paralelo, las reservas internacionales brutas aumentaron u$s35 millones y finalizaron en u$s48.272 millones . Así, el stock se mantuvo por encima de los u$s48.000 millones, aunque mostró una mejora mucho más acotada que en las primeras ruedas del mes.

La evolución de los activos de reserva estuvo acompañada por un contexto externo mixto. El oro avanzó 1,1%, mientras que el euro subió 0,03% frente al dólar y la libra ganó 0,28%. En cambio, el yuan se depreció 0,25% y el yen retrocedió 0,45%, movimientos que también inciden sobre la valuación contable de las tenencias del BCRA.

De todos modos, la discusión de fondo pasó por la refinanciación de los REPO con bancos internacionales. Según Portfolio Personal Inversiones (PPI), la extensión de esas operaciones hasta septiembre de 2028 cambia de manera relevante la foto de las reservas, ya que reduce los vencimientos de corto plazo y permite que las reservas netas vuelvan a terreno positivo en su medición más exigente.

Las reservas netas mejoran, pero el programa financiero suma presión

PPI estimó que, tras la operación, los vencimientos de REPO dentro de los próximos doce meses bajan desde u$s8.390 millones a u$s2.390 millones. Por ese efecto, la sociedad de bolsa calculó que las reservas netas saltan a u$s4.470 millones, el nivel más alto desde noviembre de 2021 y el primer registro positivo desde octubre de 2025.

Sin embargo, PPI también advirtió que el programa financiero de 2026 y 2027 seguirá siendo un factor de presión. En particular, la firma señaló que las compras de dólares del Tesoro al BCRA, los compromisos de 2027 y los pagos de BOPREAL podrían exigir una acumulación elevada de divisas para evitar un deterioro de la posición de reservas.

El oficial bajó, el CCL recortó y el blue quedó estable

En el frente cambiario, el dólar mayorista retrocedió 0,13% y cerró en $1.486,5 para la venta. Con este valor, la cotización quedó 15,19% por debajo del techo de la banda cambiaria, ubicado en $1.742,24.

Entre los dólares financieros, el MEP avanzó 0,19% hasta $1.527,47, mientras que el contado con liquidación cayó 1,35% y terminó en $1.574,21. En tanto, el dólar blue se mantuvo estable en $1.515. Así, la brecha entre el blue y el mayorista se ubicó en 1,92%. Además, el canje cerró en 3,06%, otro dato seguido por el mercado para medir el costo de dolarización de carteras.

Futuros y tasas: baja la curva y cae el interés abierto

En futuros, la curva operó con bajas generalizadas. Julio cayó 0,27%, agosto retrocedió 0,26%, septiembre bajó 0,22% y diciembre perdió 0,30%. En consecuencia, la variación promedio de la curva fue negativa en 0,29%.

Con estos movimientos, las tasas implícitas quedaron en 1,15% mensual para julio, equivalente a 13,75% anualizado, y en 1,50% para agosto, o 17,98% anualizado. A diferencia de ruedas previas, el interés abierto bajó de u$s3.622 millones a u$s3.410 millones, mientras que el volumen operado cayó de u$s1.413 millones a u$s1.004 millones.

En pesos, la TAMAR retrocedió de 22,13% a 21,88%, mientras que la BADLAR bajó de 21,31% a 20,81%. Por eso, el mercado seguirá mirando si la combinación de menor tasa, futuros en baja y compras más firmes del BCRA alcanza para sostener la calma cambiaria.

En síntesis, la rueda dejó una señal más favorable para el Central: compró u$s81 millones, volvió a absorber más del 10% del volumen y mantuvo las reservas por encima de u$s48.000 millones. No obstante, el desafío seguirá siendo convertir esa mejora diaria en una acumulación sostenida, mientras el programa financiero mantiene alta la exigencia sobre las reservas de los próximos años.