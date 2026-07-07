Gianni Infantino saltó en defensa de Kylian Mbappé tras los dichos racistas de la senadora paraguaya

El presidente de la FIFA condenó los agravios de Celeste Amarilla contra el capitán francés y pidió combatir la discriminación en el fútbol.

Infantino respaldó a Mbappé tras los dichos de la senadora paraguaya Celeste Amarilla y pidió combatir el racismo en el fútbol.

Gianni Infantino condenó los dichos racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé luego de la eliminación de Paraguay ante Francia en el Mundial 2026. El presidente de la FIFA expresó su respaldo al delantero francés y remarcó que el fútbol debe mantenerse como un espacio de inclusión y respeto.

El máximo dirigente de la FIFA repudió públicamente los comentarios dirigidos contra Mbappé a través de un comunicado difundido en sus redes sociales. “Condeno de manera inequívoca los comentarios racistas dirigidos a Kylian Mbappé por la senadora paraguaya Celeste Amarilla. Todo el mundo del fútbol y la sociedad están en solidaridad con el capitán de Francia: necesitamos luchar contra el racismo y derrotarlo todos juntos" , manifestó Infantino.

La declaración del titular del organismo llegó después de una fuerte controversia internacional generada tras la derrota de Paraguay por 1-0 frente a Francia en los octavos de final del Mundial 2026. Horas después del encuentro disputado en Filadelfia, Amarilla publicó en la red social X una serie de mensajes contra el futbolista francés , en los que utilizó expresiones consideradas racistas y ofensivas.

La senadora paraguaya, integrante del Partido Liberal Radical, llamó a Mbappé “camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés” , además de compararlo con chimpancés y sugerir que los jugadores paraguayos debieron haber tenido una reacción violenta durante el partido.

La FIFA condenó las expresiones contra el capitán francés luego de la polémica generada tras la eliminación de Paraguay en el Mundial 2026.

El capitán de la selección francesa respondió a los ataques a través de sus redes sociales y cuestionó duramente las declaraciones de la legisladora. “Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa a Paraguay, ese país que ha demostrado pasión y honor a lo largo de toda la competición”, escribió Mbappé.

El delantero también lamentó que la controversia terminara opacando la campaña realizada por Paraguay en el torneo. “Por su imprudencia y su racismo descarado, el mundo entero ya ha olvidado la trayectoria y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante este Mundial”, señaló.

Además, agregó: “Jamás permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”.

Reacciones institucionales contra los dichos

La respuesta oficial también llegó desde Francia. La ministra de Deportes francesa, Marina Ferrari, calificó los comentarios como “abyectos, indignas e inaceptables” y aseguró que los ataques contra Mbappé representaban una agresión contra los valores que el futbolista simboliza.

Por su parte, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció una denuncia ante la fiscalía y sostuvo que las declaraciones de Amarilla “son delictivas y condenables. Deben ser perseguidas aquí como en cualquier otro lugar”.

Infantino también vinculó su postura con el compromiso histórico de la FIFA contra la discriminación. “El fútbol ha demostrado durante esta Copa Mundial de la FIFA lo poderoso que es como factor de unión en la sociedad. Nuestro deporte debe seguir siendo un espacio inclusivo y seguro para todos y nuestros esfuerzos continúan para erradicar el flagelo del racismo de nuestro hermoso juego y de la sociedad", expresó.

El caso Mbappé abrió un nuevo debate sobre la lucha contra el racismo en el fútbol durante el Mundial 2026.

Un problema que crece durante el Mundial

La polémica por Mbappé se suma a una preocupación más amplia sobre los episodios de discriminación durante el torneo. La organización mundial de futbolistas FIFPRO había advertido días antes sobre un aumento de los abusos racistas y discriminatorios contra jugadores, tanto en redes sociales como en los estadios.

Según datos de la FIFA, el servicio de protección en redes sociales del organismo registró un incremento de 13 veces en el volumen de abusos online durante la fase de grupos, con un 11% de los contenidos vinculados a motivaciones raciales.

No es la primera controversia protagonizada por Amarilla. En 2021, durante la visita de la reina Letizia de España a Paraguay, la senadora había generado críticas al referirse a ella como “periodista devenida en reina”. Tras sus recientes declaraciones contra Mbappé, el gobierno paraguayo tomó distancia y la Cancillería emitió un comunicado en el que rechazó sus palabras y afirmó que “no representan al pueblo paraguayo”.