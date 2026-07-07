SpaceX ingresa al Nasdaq 100 con el respaldo de Wall Street: qué espera el mercado

La empresa de Elon Musk se incorpora tras un cambio en la regla para ingresar al índice, facilitando la inclusión de empresas de gran capitalización. La volatilidad de las acciones y el consenso de seis corredoras con SpaceX.

SpaceX debuta en el Nasdaq 100 tras cambios en reglas del índice, facilitando la inclusión de empresas de gran capitalización.

SpaceX se incorpora al Nasdaq 100 y las principales corredoras de Wall Street inician la cobertura de la empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk con un consenso claro: comprar la acción.

Al menos seis corredoras, entre ellas Morgan Stanley y Goldman Sachs, iniciaron la cobertura con recomendaciones equivalentes a compra, tras el fin del tradicional período de silencio para los analistas de los bancos que participaron en la oferta pública inicial de u$s86.000 millones.

Los analistas del mercado subrayan las perspectivas de crecimiento de largo plazo de SpaceX, aunque persisten i nterrogantes sobre su rentabilidad, ejecución y valoración tras un espectacular debut en la bolsa. Morgan Stanley, uno de los mayores optimistas, afirmó que la empresa se beneficiará de la demanda de servicios de IA impulsada por nuevos participantes de rápido crecimiento.

Adam Jonas, uno de los analistas de Morgan Stanley, aseveró que "si bien los acuerdos con neocloud representan la mayor parte del negocio en el corto plazo, consideramos que los servicios integrales de inteligencia artificial serán el modelo de negocio de largo plazo".

Cabe precisar que el equipo de Jonas fijó un precio objetivo de u$s300 por acción, lo que implica un potencial de alza de 87% respecto del cierre del lunes de u$s160,42.

Las corredoras más pequeñas, manejan objetivos más "extremos". Arete Research estableció el precio objetivo más alto de Wall Street, de u$s401, mientras que New Street Research inició la cobertura con u$s165, el más bajo entre los analistas seguidos por Bloomberg.

Depositphotos

Cabe precisar que las recomendaciones de los analistas son relevantes porque ofrecen a los inversionistas un marco para valorar a SpaceX como algo más que una apuesta impulsada por Elon Musk.

Incorporación a Nasdaq 100

La incorporación de SpaceX al Nasdaq 100 debería brindar un respaldo importante a la acción, considerando la cantidad de fondos que replican este índice tecnológico.

Space Exploration Technologies Corp., nombre oficial de la compañía, logró un ingreso exprés al principal índice de Nasdaq tras un cambio en las reglas del operador bursátil que permite incorporar empresas de gran capitalización recién listadas en apenas 15 jornadas bursátiles, frente al mínimo previo de tres meses.

La acción también se incorporó al índice Russell 1000 a fines del mes pasado, apenas dos semanas después de su oferta pública inicial. Según el analista de Bloomberg Intelligence Rob Du Boff, la inclusión de SpaceX en el Nasdaq 100 y en los índices de FTSE Russell generará al menos u$s5.400 millones en compras por parte de fondos indexados.

La volatilidad de la acción

El momento elegido para la incorporación de SpaceX al Nasdaq 100 "debería contribuir a reducir la volatilidad de la acción", según David Trainer, director ejecutivo de la firma de investigación tecnológica New Constructs. Sin embargo, el analista advirtió que los inversores deben actuar con cautela porque la valuación de mercado de la empresa está desconectada de sus fundamentos.

Depositphotos

Las acciones de la compañía, que acumulan una caída de cerca del 29% desde su máximo histórico, retrocedían alrededor del 1,8% en las operaciones previas a la apertura del mercado del martes, en medio de una venta generalizada de títulos tecnológicos.