Cómo será el primer viaje del papa León XIV a América Latina: gira por Argentina, Uruguay y Perú

La Iglesia Católica confirmó la gira latinoamericana del Papa Leon XIV , que tendrá lugar del 6 al 17 de noviembre. La visita incluirá el paso por tres países: Argentina , Uruguay y Perú.

La visita fue confirmada por el director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni. “El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países ", detallaron desde el Vaticano.

En detalle, el cronograma de la visita papal incluirá un paso por Uruguay, del 6 al 8 de noviembre, donde visitará Montevideo, Paysandú y Florida. Luego, el máximo representante de la Iglesia Católica l legará a la Argentina, donde permanecerá del 8 al 11 de noviembre , con visitas planificadas a Buenos Aires, Córdoba y Luján. La gira culminará con su presencia en Perú, del 11 al 17 de noviembre, donde pasará por Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

La última visita papal a Perú había sido la de Francisco en 2018. En el caso de Uruguay , el último viaje de un Papa fue el de Juan Pablo II en 1988, mientras que Argentina no recibe una visita de este calibre desde 1987, también durante el pontificado de Juan Pablo II, cuando realizó dos encuentros en el mítico estadio Luna Park.

Para León XIV , el paso por Perú tendrá además un significado personal. El pontífice, de 70 años , vivió cerca de dos décadas en ese país como misionero agustino y luego fue obispo de Chiclayo durante ocho años, antes de ser convocado por Francisco para hacerse cargo del Dicasterio para los Obispos. Desde 2015 posee la nacionalidad peruana.

Desde el inicio de su pontificado, en mayo del año pasado, León XIV ya realizó varios viajes internacionales. En noviembre visitó Turquía y el Líbano; en marzo estuvo en Mónaco; en abril recorrió Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial; y en junio viajó a España.

Antes de iniciar su gira por América Latina, el Papa tiene previsto viajar a Francia durante septiembre.

La visita a Argentina

Luego de varios idas y vuelta, y con el recuerdo fresco de la visita no concretada de Francisco, el Gobierno confirmó la visita de León XIV a la Argentina. Luego de que el Vaticano diera a conocer la noticia, el Gobierno comenzó a delinear la organización de la visita oficial del Pontífice. En ese marco, el canciller Pablo Quirno brindará este miércoles 5 de agosto, a las 9, una conferencia de prensa en la Sala de Conferencias de la Casa Rosada para informar los detalles del viaje.

Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina.



Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica.



El Papa León visitará Argentina del 8 al 11 de Noviembre.… pic.twitter.com/xtPALCwigg — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 5, 2026

En el marco del anuncio del Vaticano, el presidente Javier Milei destacó la visita a través de sus redes sociales y recordó que el Gobierno había extendido una invitación formal al Papa a comienzos de año: "ARGENTINA VA A RECIBIR AL PAPA. Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año. Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos".

ARGENTINA VA A RECIBIR AL PAPA



Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año.



Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro… — Javier Milei (@JMilei) August 5, 2026

Por su parte, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, afirmó que la confirmación de la visita generó una fuerte expectativa: "Sabíamos del viaje a España. Ya había estado previamente en África, entonces la posibilidad estaba puesta en el segundo semestre(...) Se trabajó, se esperó, se conversó mucho y finalmente se dio".

Con el viaje ya confirmado, la Casa Rosada avanzará con la organización del operativo. El Ejecutivo conformará un comité interministerial encargado de coordinar la logística, la seguridad, el protocolo, los traslados, la asistencia sanitaria y los actos oficiales previstos durante la estadía del Pontífice.

Del esquema participarán la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete, la Cancillería, el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Seguridad, junto con equipos técnicos y autoridades de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.