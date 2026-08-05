Cómo se gestó la visita del papa León XIV a la Argentina + Agregar ámbito en









El sumo pontífice visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y 11 de noviembre. También irá a Uruguay y Perú.

El papa León XIV visitará Argentina, Uruguay y Perú. AP

El papa León XIV finalmente visitará la Argentina entre el 8 y 11 de noviembre, confirmó este miércoles el Vaticano, en la que será su quinta gira internacional pastoral.

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El esperado viaje episcopal del sucesor de Francisco comenzó a tomar forma meses atrás, con la primera señal sólida de su interés por llegar al país. Esa señal llegó en forma de carta a los industriales argentinos que, en noviembre del año pasado, fue leída en la apertura de la 31° conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA).

En esa oportunidad, León XIV destacó la figura del empresario argentino Enrique Shaw, en camino a su beatificación, y reivindicó a la Iglesia como un actor de peso frente a esferas de poder económicas y productivas, además de enviar un llamado a los hombres de negocio para recordarles que “la economía no es un fin en sí misma, sino un aspecto esencial pero parcial del tejido social".

Cómo cobró forma el viaje pastoral de León XIV La visita de León XVI a la Argentina cobró fuerza en mayo pasado cuando la Santa Sede completó pasos formales en la relación diplomática bilateral, necesarios para la organización de una gira papal de la envergadura que tendrá el recorrido del sumo pontífice por grandes ciudades del país en noviembre.

Tres meses atrás, monseñor Michael Wallace Banach fue designado como nuncio apostólico en el país, es decir, a cargo de la representación diplomática del Vaticano. Su llegada y formalización en el cargo ocurrió la semana pasada, cuando el presidente Javier Milei aceptó sus cartas credenciales.

En paralelo al arribo de monseñor Banach, una avanzada del Vaticano llegó a la Argentina. Los delegados analizaron diferentes opciones de destinos para la gira de León XIV en varias reuniones con autoridades del Gobierno nacional, la Casa Militar y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Luego de evaluar cuestiones de seguridad y protocolo, se decidió que el viaje episcopal tenga tres puntos de encuentro con los fieles y la sociedad civil: las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Luján. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dijo este miércoles, que con la confirmación de la gira apostólica del Papa y de los destinos que tendrá la misma ahora comenzará la etapa de definir la agenda de actividades en cada ciudad y adelantó que se priorizarán los ámbitos de la juventud y de los desfavorecidos, mencionando a personas con discapacidad y privados de la libertad.