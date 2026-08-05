El esperado estreno que llega a Prime Video y promete convertirse en uno de los más vistos + Agregar ámbito en









Una ciudad al borde del colapso, una competencia mortal y un premio que puede cambiarlo todo son el eje de esta nueva producción.

La película reúne a Rodrigo Santoro, Anitta y Matheus Abreu en una historia ambientada en un Río de Janeiro distópico.

Prime Video incorporará a su catálogo una película brasileña de acción y ciencia ficción que combina persecuciones, crítica social y supervivencia en un escenario futurista. La producción estará disponible en la plataforma a partir del 5 de agosto en Latinoamérica, como parte de la programación de estrenos del mes.

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Hablamos de "Carrera de Bestias". La historia transcurre en un Río de Janeiro de un futuro cercano, marcado por una profunda desigualdad social y una crisis ambiental que modificó por completo la vida de sus habitantes. En ese contexto, una competencia clandestina conocida como la Carrera de la Bestia se convierte en la única oportunidad para quienes buscan escapar de la pobreza o cambiar su destino.

De qué trata "Carrera de Bestias" La trama presenta un Brasil transformado por el cambio climático y las profundas diferencias económicas. Río de Janeiro aparece dividida entre sectores privilegiados que concentran los recursos y barrios donde la supervivencia depende de asumir riesgos cada vez más grandes. En ese escenario surge la Carrera de la Bestia, una competencia ilegal que enfrenta a distintos participantes en un recorrido plagado de obstáculos, violencia y decisiones límite a velocidades extremas. Ganar significa acceder a una recompensa económica capaz de cambiarte la vida vida; perder puede tener consecuencias fatales.

A medida que avanza la historia, la película profundiza en los intereses políticos y empresariales que rodean el evento. La carrera deja de ser únicamente una competencia para transformarse en un espectáculo seguido por millones de personas, mientras los organizadores usan el entretenimiento como una herramienta de control sobre una sociedad cada vez más fragmentada.

El relato también explora las motivaciones personales de los competidores. Cada uno llega con un objetivo diferente: algunos buscan dinero, otros intentan proteger a sus familias y otros simplemente quieren escapar de un sistema que parece no ofrecer alternativas. Además de las secuencias de acción, el film plantea preguntas sobre la desigualdad, el uso del entretenimiento como mecanismo de control social y las consecuencias de un futuro marcado por la crisis ambiental. Esa mezcla de espectáculo y crítica es uno de los puntos que más destacan sus responsables.

Prime Video ya publicó el adelanto oficial de la película, donde se muestran algunas de las secuencias más importantes de la competencia y se presenta el universo futurista en el que se desarrolla la historia. El tráiler anticipa persecuciones a alta velocidad, enfrentamientos entre los participantes y una ciudad completamente transformada. Tráiler de "Carrera de Bestias" Reparto de "Carrera de Bestias" Matheus Abreu como Mano

como Mano Rodrigo Santoro como la voz de Abu

como la voz de Abu Ísis Valverde como Nadine

como Nadine Anitta

Bruno Gagliasso

Seu Jorge

Thainá Duarte

Jéssica Córes Una de las principales apuestas latinoamericanas del mes La dirección está a cargo de Fernando Meirelles, reconocido internacionalmente por Ciudad de Dios y Los dos papas, junto con Rodrigo Pesavento y Ernesto Solis. Desde Prime Video definieron a la película como una de las apuestas latinoamericanas más importantes del mes y la incorporaron dentro de su calendario internacional de estrenos de agosto. El estreno de "Carrera de Bestias" llega en un mes especialmente cargado para la plataforma, que también planea incorporar nuevas temporadas de series, documentales y películas originales. Sin embargo, por su combinación de acción, ciencia ficción y un elenco de gran reconocimiento en Brasil, la producción aparece como una de las apuestas más fuertes del servicio para agosto.