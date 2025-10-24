El dólar oficial se recalienta y se acerca al techo de la banda en la antesala de las elecciones 2025







Una eventual intervención directa del Tesoro de EEUU será clave en una jornada donde prima la incertidumbre entre los operadores.

Hay fuerte expectativa por el cierre del dólar antes de los comicios. Depositphotos

El dólar oficial sube este viernes en la última rueda antes de las elecciones 2025, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el futuro del programa económico. El foco del mercado vuelve a posarse sobre el tipo de cambio, que experimentó semanas de fuerte presión y que recién el pasado jueves logró un respiro en medio de la intervención del Tesoro de EEUU.

El tipo de cambio avanza $10 en el segmento mayorista a $1.489, y se ubica ahora a solo $3,5 del techo de la banda de flotación, establecida en $1.492,5. Los contratos de dólar operan con subas generalizadas de hasta el 0,9%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de octubre será de $1.479, y que en diciembre llegará hasta los $1.580.

A nivel minorista el dólar cotiza a $1.459,70 para la compra y $1.513,93 para la venta en el promedio de entidades financieras elaborado por el Banco Central (BCRA). En el Banco Nación (BNA) se mantiene estable y lo hace a $1.455 para la compra y $1.505 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica a $1.956,5.

El jueves, fuentes del mercado indicaron a Ámbito que, a la vista del desarrollo de la rueda, se observaron presuntas ventas por parte del Tesoro estadounidense para contener el precio de la divisa sobre el cierre, aunque no hubo intervención del BCRA. Aunque no de la misma magnitud del miércoles, cuando Scott Bessent llegó a volcar casi u$s500 millones para contener el tipo de cambio oficial.

Entre los paralelos, el dólar blue cae $15 a $1.510 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. Por su parte, el dólar MEP sube 0,1% a $1.535,16 y la brecha contra el mayorista es de 3,1%. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) sube 0,3% a $1.555,30, con un spread del 4,5% frente a la cotización oficial.

El economista e investigador Andrés Salinas aseguró a Ámbito que el actual nivel de volatilidad es propio del contexto preelectoral, aunque estamos transitando una coyuntura "única en muchos aspectos" a partir del inédito respaldo económico de EEUU. Para Salinas el gran volumen operado en el mercado de cambios responde a la clásica cobertura previa a las elecciones por parte de las personas, pero también a empresas que salen a pagar la mayor cantidad de importaciones posibles a fin de cerrar un tipo de cambio que podría llegar a ser más bajo que en noviembre. La cautela del mercado y la expectativa por cambios en el frente cambiario Desde Max Capital entienden que el mercado "está siendo demasiado cauto y descuenta una victoria del peronismo a nivel nacional de alrededor de 4 puntos", pero que la elección "sigue siendo difícil de anticipar y las encuestas ofrecen solo una referencia imprecisa". Por su parte, el economista Gustavo Ber señaló que el desequilibrio en el mercado cambiario "no resulta sustentable en el tiempo, más allá de los apoyos del exterior", por lo que los operadores ansían un cambio hacia "un sistema más libre que permita rápidamente frenar el drenaje de divisas, e incluso pasar a comprar reservas".