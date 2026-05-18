Cuándo entrega España su lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026

La selección española tiene fecha confirmada para dar a conocer la nómina oficial de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Luis de la Fuente, seleccionador de España, durante una conferencia de prensa previa al anuncio de la lista mundialista.

La selección de España avanza en la etapa final de preparación rumbo al Mundial 2026, con la expectativa centrada en el momento en que se conocerán los nombres elegidos por Luis de la Fuente . El entrenador será el encargado de anunciar la lista definitiva en un acto oficial en Madrid, mientras el equipo completa su puesta a punto con amistosos internacionales antes de la competencia.

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La convocatoria de 26 jugadores se dará a conocer el lunes 25 de mayo en el Espacio Movistar, en un evento oficial encabezado por el seleccionador nacional Luis de la Fuente. Allí se comunicarán los futbolistas que integrarán el plantel para el Mundial de 2026, en una decisión que marcará el inicio formal del camino hacia la Copa del Mundo.

Jugadores de la selección española entrenando en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas rumbo al Mundial 2026.

Además de la lista principal, también se informará quiénes serán los jugadores de apoyo , que participarán en los primeros días de preparación junto al grupo antes de quedar liberados tras los amistosos.

Amistosos antes del Mundial 2026

Como parte del plan de preparación, España disputará dos encuentros amistosos previos a la Copa del Mundo. El primero será el 4 de junio ante Irak en el Estadio de Riazor, donde también participarán los futbolistas de apoyo en la primera fase de trabajo.

Luego, el equipo jugará su segundo amistoso el 8 de junio frente a Perú en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, México, en lo que será el último ensayo antes de viajar a la sede del torneo.

seleccion españa Luis de la Fuente junto al cuerpo técnico definiendo la lista de convocados para el Mundial 2026.

Expectativa en la previa de la lista

La definición de la nómina genera una gran expectativa en el entorno del fútbol español, en un contexto donde el cuerpo técnico busca consolidar un grupo competitivo de cara al desafío mundialista.

Con la fecha ya confirmada, el 25 de mayo se convertirá en un punto clave del calendario de España, que comenzará a delinear su camino definitivo rumbo al Mundial 2026.