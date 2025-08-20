El dólar oficial sube este miércoles al igual que los financieros tras una nueva jornada de extrema volatilidad en las tasas de interés, donde la caución a un día cerró a 1,7% el pasado martes pese a abrir en torno a un 40%.
El dólar oficial y el MEP avanzan tras otra jornada de extrema volatilidad en las tasas de interés
La divisa estadounidense acumula una racha de 12 ruedas consecutivas a la baja en el segmento mayorista.
-
Mercados: los inversores siguen de cerca el debate en el Congreso y el impacto de los encajes
-
Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 20 de agosto
El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, trepa $5 a $1.297. A su vez, el dólar minorista trepa a $1.316,43 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA).
En el Banco Nación (BNA) avanza $5 $1.315. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.709,5.
En cuanto a los paralelos, el dólar MEP sube 0,4% a $1.301,74, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) cae 0,1% a $1.304,39. El dólar blue, en tanto, baja $5 a $1.335, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.
Los contratos de dólar futuro operan mixtos. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.313, y que en diciembre llegará hasta los $1.499.
Noticia en desarrollo.-
- Temas
- Dólar
- BCRA
- Banco Nación
Dejá tu comentario