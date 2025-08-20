El dólar oficial y el MEP avanzan tras otra jornada de extrema volatilidad en las tasas de interés







La divisa estadounidense acumula una racha de 12 ruedas consecutivas a la baja en el segmento mayorista.

El dólar mayorista sube tras 12 retrocesos al hilo. Depositphotos

El dólar oficial sube este miércoles al igual que los financieros tras una nueva jornada de extrema volatilidad en las tasas de interés, donde la caución a un día cerró a 1,7% el pasado martes pese a abrir en torno a un 40%.

El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, trepa $5 a $1.297. A su vez, el dólar minorista trepa a $1.316,43 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA).

En el Banco Nación (BNA) avanza $5 $1.315. Así, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.709,5.

En cuanto a los paralelos, el dólar MEP sube 0,4% a $1.301,74, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) cae 0,1% a $1.304,39. El dólar blue, en tanto, baja $5 a $1.335, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Los contratos de dólar futuro operan mixtos. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de agosto será de $1.313, y que en diciembre llegará hasta los $1.499.

Noticia en desarrollo.-