"Camina o muere", que dicen las primeras reacciones de la nueva película basada en una novela de Stephen King







La película esta dirigida por Francis Lawrence (Los Juegos del Hambre) a partir de un guion de J.T. Mollner (Strange Darling).

La película basada en una novela de Stephen King llega a los cines en septiembre.

Camina o muere (“The Long Walk”) ha recibido numerosos elogios en sus primeras reacciones en redes sociales. La próxima película, dirigida por Francis Lawrence (Los Juegos del Hambre) a partir de un guion de J.T. Mollner (Strange Darling), se basa en una novela de Stephen King que narra una competición mortal en la que adolescentes son obligados a caminar hasta que solo uno quede en pie.

La película cuenta con un elenco estelar. Entre los jóvenes actores que interpretan a los caminantes se encuentran Cooper Hoffman de Licorice Pizza, David Jonsson de Alien: Romulus, Roman Griffin Davis de Jojo Rabbit, Ben Wang de Karate Kid: Legends y Charlie Plummer de All the Money in the World.

A ellos se unen varios artistas notables que interpretan a los personajes adultos, entre ellos Mark Hamill como el Mayor, que hace cumplir las reglas de la competencia, y Judy Greer como la Sra. Garraty, la madre del personaje de Cooper Hoffman.

Qué dicen las primeras reacciones sobre Camina o muere Aunque algunos críticos y periodistas tuvieron algunos problemas con la película, el tono general es abrumadoramente positivo , y los espectadores elogiaron casi unilateralmente las dos actuaciones principales.

Andrew J. Salazar de Discussing Films dijo que "Francis Lawrence no se anda con rodeos" con los temas políticos de la historia, mientras que "Cooper Hoffman y David Jonsson se roban toda la película con gracia".

Matt Neglia de Next Best Picture tuvo sus dudas sobre la amplitud de la actuación de Mark Hamill, pero dijo que los realizadores "le han hecho justicia al sombrío libro al hacer el proyecto brutal, de clasificación R". A pesar de sugerir que es un poco demasiado larga, Russ Milheim de The Direct también elogió a Hoffman y Jonsson y calificó a The Long Walk como "una película increíblemente desgarradora, aterradora y traumatizante". "Sentí cada paso de la brutalidad en Camina o muere, tanto que al final me empapé en lágrimas. Una explotación brutal, nihilista y, a la vez, tiernamente humana de la infancia. Muestra cómo la infancia se ha utilizado como espectáculo para construir una América totalitaria y la manipulación que Estados Unidos ejerce sobre los hombres", indica la reacción de Slasher Reviews. Camina o muere (“The Long Walk”) llega a los cines de Argentina el 25 de septiembre.