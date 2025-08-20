¿Por qué tantos jóvenes argentinos deciden estudiar y vivir en el exterior? Por Maggie Brennan







En los últimos años, la Argentina experimentó una tendencia de fuga de jóvenes. Para muchos, la situación económica y el costo de vida les hace casi imposible alcanzar metas.

La Unión Europea aplica políticas para atraer jóvenes. freepik

En los últimos años, la Argentina ha experimentado una cierta tendencia de fuga de jóvenes. Cada vez son más los que, entre los 20 y los 30 años, deciden dejar el país para estudiar, o simplemente para “arrancar de nuevo” o “probar algo distinto”. Las motivaciones son variadas, pero en el fondo hay dos factores claros: los sueldos bajos y el deseo de una vida más estable.

Para muchos jóvenes profesionales, la situación económica es difícil de resolver. El alto costo de vida en la Argentina, combinado con sueldos bajos, les hace casi imposible alcanzar metas que en otras partes del mundo se consideran como básicas, tales como alquilar un departamento, comprar un auto o planear unas vacaciones.

Aun después de años de estudio, muchos no logran autosostenerse y continúan viviendo con sus padres, no por elección, sino por necesidad.

En ese contexto, no sorprende que casi todas las familias argentinas conozcan a un amigo o familiar que se fue a España, Italia u otro país en busca de una vida “mejor”. Aunque el costo de vida en el exterior pueda ser más alto, la percepción es que la calidad de vida es superior y las oportunidades son más amplias.

avion ny El alto costo de vida en la Argentina hace casi imposible alcanzar metas que en otras partes del mundo se consideran como básicas. Uno de los caminos más claros para emigrar es la educación. Según datos de IIE Open Doors, alrededor de 3.000 alumnos argentinos por año viajan a Estados Unidos para cursar estudios de grado o posgrado, una cifra que aumenta ligeramente cada año.

En el Reino Unido, las estadísticas de HECA (la división de educación superior del gobierno británico) muestran que hay entre 250 y 300 estudiantes argentinos al año que estudian en las distintas universidades de Inglaterra y Escocia principalmente. Y a esto se suman miles de jóvenes que eligen otros destinos, como España, Italia, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La experiencia de estudiar en el exterior ofrece beneficios que van más allá del diploma. Vivir en otro país te obliga a crecer, adaptarse y superar tus límites. Te permite perfeccionar un segundo idioma y formar parte de comunidades estudiantiles internacionales donde se establecen amistades profundas y redes profesionales que duran toda la vida. Además, un título extranjero sigue teniendo prestigio en la Argentina y te abre puertas en el mercado laboral. Por eso muchas familias hacen el esfuerzo económico para que sus hijos estudien afuera y tengan la posibilidad de un futuro mejor. La migración de jóvenes argentinos no es un fenómeno nuevo: este país siempre estuvo marcado por el movimiento de sus ciudadanos. Pero la situación actual plantea una pregunta interesante: ¿qué pierde la Argentina cuando su generación joven siente que sus mejores oportunidades están en otro lugar? Asesora en Admisiones Internacionales