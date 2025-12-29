Confirman los procesamientos de Matías Morla y las hermanas de Diego Maradona por las marcas del astro + Seguir en









La Cámara del Crimen ratificó los procesamientos del abogado, de Ana y Rita Maradona y otros imputados en la causa por la presunta apropiación ilegal de las marcas del Diez.

Matías Morla, procesado por presunta apropiación ilegal de las marcas de Diego Maradona.

La Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó los procesamientos del abogado Matías Morla y de las hermanas de Diego Armando Maradona en la causa que investiga la presunta apropiación ilegal de las marcas del exfutbolista, al rechazar los recursos presentados por las defensas.

La decisión surge de un fallo de 25 páginas en el que se analizaron las apelaciones interpuestas por las defensas de Morla, su cuñado Maximiliano Pomargo, la escribana Sandra Iampolsky, Sergio Garmendia -empleado del letrado- y Ana y Rita Maradona, contra los procesamientos dictados a mediados de septiembre.

Según el escrito, algunas defensas sostuvieron que la Sala IV había excedido su competencia al momento de resolver. En ese sentido, el tribunal recordó que “se entendió que la pretensión no radicaba en el procesamiento de los imputados sino, en cualquier caso, en revocar el sobreseimiento que se había dictado, anularlo o que otro tribunal se pronunciara”.

Procesamiento de Morla y las hermanas Maradona: los fundamentos de los jueces Los jueces Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto desestimaron los argumentos de Morla vinculados a la supuesta ausencia de prueba y a la “enorme falencia” del expediente por la inexistencia de “documentos importantes” que respalden la imputación.

Además, los camaristas consideraron “acertado” el criterio que calificó a Sattvica S.A. como un “ropaje societario”, al señalar que la empresa no desarrolló ninguna actividad económica durante varios años, de acuerdo con los informes de la Inspección General de Justicia (IGJ).

El tribunal también rechazó el planteo sobre el presunto deseo de Maradona de beneficiar a sus hermanas por sobre sus hijas, al sostener que esa hipótesis no puede prosperar porque contradice los principios del derecho sucesorio, conforme a los artículos 2.277 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial. hermanas-de-maradona-rita-ana-y-claudia-20211123-1274528.jpg Ana y Rita Maradona también fueron procesadas. En ese marco, se destacó que Dalma, Gianinna, Jana, Diego Maradona Junior y Dieguito Fernando conservan el derecho a una “porción legítima” de la herencia del “Diez”, tal como establece el artículo 2.444 del mismo cuerpo legal. En cuanto a las imputaciones, Morla, Pomargo y Garmendia están acusados como coautores del delito de defraudación y administración fraudulenta, previsto en los artículos 45 y 173, inciso 7°, del Código Penal, junto con el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación. Por su parte, Ana y Rita Maradona y Sandra Iampolsky fueron imputadas como partícipes necesarias del mismo ilícito. Morla ejerció la presidencia de Sattvica S.A. hasta septiembre de 2022, aunque ya en febrero de 2021 la Justicia lo había intimado a transferir la administración de los derechos de imagen del campeón del mundo en México 1986 a sus herederos. Pomargo, en tanto, fue director suplente y renunció poco tiempo después de la salida del abogado, mientras que las empresas terminaron siendo cedidas a Claudia y Rita Maradona.