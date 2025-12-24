Tras la montaña rusa que sufrieron las tasas en 2025, qué proyectan los expertos para el próximo año

Las tasas de interés operaron con suma volatilidad sobre todo desde mitad de año hasta las elecciones de medio término. Tras los últimos anuncios del BCRA, habrá intervenciones de mercado abierto a través de la compraventa de Lecaps.

La tasas de interés operaron con suma volatilidad, sobre todo desde mitad de año hasta las elecciones de medio término. La salida desprolija de las LEFIs y un intento malogrado por conseguir una tasa endógena generaron una crisis de liquidez en el mercado. La secuencia culminó con un gran apretón monetario , que incluyó encajes bancarios en máximos de varias décadas y la intervención de la autoridad monetaria sobre el nivel de la tasa a través de operaciones en la bolsa.

Los últimos anuncios del Banco Central (BCRA), en los que se recalibraron las bandas cambiarias , incluyeron un plan para comprar reservas en la medida en que se recupere la demanda de pesos y un esquema que permita intervenciones de mercado abierto a través de la compraventa de Lecaps . ¿Qué escenario abren estas decisiones?

Los expertos brindaron su balance de este 2025 y las proyecciones para 2026 en lo que se refiere a las distintas tasas que operan en el mercado.

Durante junio , el BCRA dio por concluida la etapa en la que la política de tasas funcionaba como ancla del proceso de desinflación y avanzó hacia un esquema basado en el control de agregados monetarios. Justamente la idea del Gobierno era que el control de la inflación ya no sea por la fijación de las tasas de interés (inicialmente negativas), sino a través de limitar la cantidad de dinero en circulación. De la batería de medidas anunciadas a partir de aquel momento hubo dos que resultaron clave en la posterior montaña rusa: la eliminación de las LEFIs y un ajuste en los encajes bancarios.

Si bien tras la inyección de u$s10.000 millones por el desarme de estos instrumentos, la primera reacción del mercado fue hundir las tasas cortas, después de activar los pases pasivos, una herramienta que estaba en desusó, el Tesoro decidió llevar a cabo licitaciones de emergencia para reubicar esa liquidez disponible. Finalmente, los bancos no se volcaron a las Lecaps como esperaba el Gobierno, y la incertidumbre electoral junto con las presiones sobre el tipo de cambio terminaron generando un clima de tasas extremadamente volátil en instrumentos como las cauciones bursátiles.

Paralelamente, mientras crecía la tensión cambiaria, el equipo económico dispuso un fuerte apretón monetario para controlar el circulante disponible en manos de los bancos y elevó los encajes bancarios a niveles no vistos desde la salida de la hiperinflación. Del exceso de liquidez, se pasó a una crisis autoinfligida donde la falta de pesos en el mercado contribuyó no solo a la fuerte alza en las tasas cortas, sino también a que las tasas de rendimientos en la curva de pesos se vieran completamente desacopladas. Así, el Central dispuso varias herramientas para controlar el circulante.

La entidad monetaria permitió a través de los pases activos ofrecer una ventana de liquidez a los bancos, pero también comenzó a absorber pesos por otros lados. En agosto, el BCRA cambió de estrategia una vez más. Esta vez decidió dejar de participar en el mercado de REPOs y eligió otro instrumento que permitía camuflar mejor los montos que utilizaba para intervenir y, de esta forma, seguir controlando las tasas de interés que, se suponía, deberían ser "endógenas" tras el fin de las LEFIs. Así, el instrumento para ponerle un piso a la tasa fue la rueda de simultáneas de BYMA.

Después de las elecciones de octubre, la situación cambió. El BCRA comenzó a bajar el piso de tasas que define con la intervención en la rueda simultáneas hasta el nivel actual del 20% TNA. También empezó a desarmar el apretón monetario y comenzó a reducir los encajes que pesan sobre los depósitos de los bancos. Finalmente en diciembre junto con una batería de medidas que incluye un plan de compra de reservas y una recalibración en las bandas cambiarias, anunció que buscará una "normalización" de la política de encajes.

Diciembre con miras a 2026: ¿cómo será la dinámica de tasas?

La tasa nunca fue completamente endógena y, de hecho, en diciembre se anunció varias medidas tendientes a controlarla. "En concreto, los anuncios apuntan a un esquema algo más claro que el actual, con intervenciones de mercado abierto de compraventa de Lecaps y con repos, por lo que asumimos que habrá en la práctica cierto corredor de tasas que el BCRA determinará con estas operaciones (podrían no explicitar los niveles de ese corredor, pero asumimos que existirá)", explicaron desde Grupo SBS.

Desde este informe también sostuvieron que lo que busca el Gobierno es que que los inversores compren deuda con vencimientos más largos, no solo de corto plazo. Para lograrlo, el BCRA pagará una tasa más baja en sus instrumentos de corto plazo (repos pasivos) que la que paga el Tesoro por sus Lecaps. Así, incentivan a los inversores a optar por instrumentos con plazos más largos. Para el Grupo SBS, el nuevo esquema monetario es mejor que el anterior, porque es más ordenado o coherente.

¿Se viene una mayor compresión en las tasas durante 2026?

El economista Matías Rajnerman, en diálogo con Ámbito, opinó: "La tasa de interés es probable que comprima el año que viene, pero va a depender de la nominalidad. El escenario más probable es que la tasa real baje. Respecto del promedio de este año estuvo influido por la salida de las LEFIs y la suba de la tasa real; justamente por eso es probable que comprima. Por eso, también habrá que ver la dinámica de los encajes".

Para este experto, si el Banco Central vuelve a la posición de encajes previa a agosto, los bancos tendrán más pesos y, si los bancos tienen más liquidez, deberían prestar dinero más barato. "Si eso pasa va a haber algo más de liquidez para las empresas sobre todo para los adelantos de cuenta corriente que sirven para los gastos diarios, para el flujo normal del efectivo, y quizás algo más de inversión. Para la familia hay un tema que es la mora. Está muy alta, al 7,8% en octubre que es el nivel más alto de la región y está casi en el pico regional de los últimos años que es Colombia en el 8%", sintetizó.

"Si Argentina logra acceder al financiamiento externo, como planea el Gobierno, el escenario base planteado se sostiene. Pero si no consigue ese financiamiento y debe volver a pagar la deuda con recursos propios —después de un año en el que lo hizo con ayuda del FMI y del Tesoro de Estados Unidos, es decir, con herramientas poco tradicionales en la región—, los márgenes para que la tasa comprima van a estar más tensos y dependerán fuertemente del frente cambiario", expresó Rajnerman.

Y añadió: "De todas formas, ese no es hoy el escenario base. Si se reabren los mercados, la tasa va a bajar, especialmente en el crédito a empresas, más que en el financiamiento a las familias, como los préstamos personales o tarjetas de crédito".

Por su parte, el economista Eric Paniagua, coincidió: "Creo que la expectativa que tiene hoy el mercado con respecto a la tasa, es que siga a la baja, a fin de disminuir el carry trade y lograr una convergencia con respecto a la inflación. Al mismo tiempo, la mayor amplitud que deberían exhibir las bandas cambiarias después de que se adecuen según IPC, podría traer algo de volatilidad en el corto plazo, mientras la inflación permanezca relativamente alta".