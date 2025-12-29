Milton Casco seguirá su carrera en Atlético Nacional tras su salida de River + Seguir en









El lateral izquierdo de 37 años tendrá su primera experiencia internacional en el club colombiano. Podría enfrentar al Millonario en la Copa Sudamericana.

Milton Casco seguirá su carrera en el Atlético Nacional de Colombia. Noticias Argentinas

Luego de que se confirmara su salida de River Plate después de más de diez años en el club de Núñez, el lateral izquierdo de 37 años Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional de Colombia, un reconocido club de Sudamérica.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La despedida de Casco del Millonario se dio en el marco de una "limpieza" de plantel que llevó a cabo Marcelo Gallardo sobre el final de la temporada. Si bien el exNewell's había respondido bien como suplente de Marcos Acuña por el lateral izquierdo, en los últimos años había tenido pocos minutos y finalmente se definió que no continúe en "la Banda".

Aunque se especulaba con un posible regreso al club rosarino o a Gimnasia y Esgrima de La Plata, el periodista Germán García Grova confirmó que el lateral de 37 años seguirá su carrera en Colombia.

A pesar de una extensa y destacada trayectoria profesional, esta será la primera experiencia de Casco en el exterior. Llegó a River en septiembre de 2015, tras un frustrado intento de transferencia al Olympique de Marsella. Su carrera había comenzado en 2009 en Gimnasia y Esgrima de La Plata y se consolidó en Newell’s Old Boys a partir de 2012.

En sus más de diez años en River, Casco jugó 316 partidos, convirtió cinco goles y ganó 13 títulos. Se convirtió en el jugador con más presencias durante la "era Gallardo" y fue el futbolista con mayor permanencia ininterrumpida en el club durante el siglo.

A pesar de su fuerte identificación con "la Banda", en 2026 el experimentado lateral podría enfrentar a River con la camiseta de Atlético Nacional, ya que el club colombiano buscará clasificar a la Copa Sudamericana en un duelo en fase previa ante Millonarios. "Limpieza" en el plantel de River Además de Casco, River anunció sobre el final de la temporada importantes salidas del plantel, sobre todo de jugadores históricos, que fueron clave en años pasados del club aunque no tuvieron minutos ni buenos rendimientos en el último tiempo. Las salidas confirmadas fueron las de Enzo Pérez, Gonzalo Pity Martínez y Nacho Fernández, todos protagonistas de la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid. También se fue del club Miguel Ángel Borja, uno de los nombres más cuestionados durante el 2025. Si bien se había especulado con una controvertida llegada a Boca, el jugador colombiano finalmente optó por seguir su carrera en el club mexicano Cruz Azul. Por otro lado, River también anunció importantes llegadas para la próxima temporada para empezar a reforzar el plantel ante estas salidas. El primero en ser confirmado fue Fausto Vera, mediocampista central de 25 años que llega a préstamo desde Atlético Mineiro de Brasil. El segundo refuerzo fue Aníbal Moreno, mediocampista de 26 años procedente de Palmeiras.