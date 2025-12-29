Una gloria del fútbol francés le declaró la guerra a Argentina: el odio hacia los campeones del mundo + Seguir en









Una reconocida figura de los Blues cargó fuerte contra la Albiceleste, además de apuntar específicamente hacia una figura de la Scaloneta.

La rivalidad entre la Albiceleste y los Blues se torna cada vez más picante de cara al Mundial 2026. Getty Images

El fútbol ha desarrollado distintas rivalidades con el correr de los años, aunque hay una que ha nacido recientemente y sorprende por la intensidad con la que se vive. Después de una final tan apasionante y dramática como la que protagonizaron Argentina y Francia en Qatar 2022, la relación entre ambas naciones se tensó muy rápido.

En el país europeo, una figura más conocida por su personalidad que por su talento parece haber encendido la mecha en la previa del Mundial que se disputará el año que viene. Con un claro rechazo hacia la nación sudamericana, dejó frases que cruzaron los mares y abrieron una polémica sobre una enemistad que antes no existía.

Cissé Francia Cameron Spencer/Getty Images El exfutbolista no dudó en expresar su odio hacia Argentina. Cameron Spencer/Getty Images Quién es Djibril Cissé, uno de los franceses que odia a Argentina Cara de malo y un potencial que jamás llegó a explotar, pero que no le impidió ser uno de los delanteros más temidos de su época, aunque lejos de figuras de mayor renombre como Ronaldo, Ruud van Nistelrooy, Michael Owen o Thierry Henry. Pese a eso, muchos fanáticos del fútbol aún recuerdan a Djibril Cissé.

Si bien en la selección de Francia jugó 49 partidos y conquistó la Copa Confederaciones 2003, apenas anotó 9 goles y fue relegado por otras figuras de Les Bleus, como David Trezeguet o Sidney Govou. Para colmo, a nivel Copa del Mundo tuvo dos participaciones, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, en las que los europeos volvieron a casa en la primera ronda.

Por eso no resulta extraño que el resultado adverso de Francia ante Argentina haya generado polémica en su rol actual como hincha. “Después de ver las imágenes quedé enojado. Siento mucho odio hacia ellos”, comentó recientemente, además de afirmar que el choque ante la Albiceleste en Qatar fue el más importante de su país, por lo que aseguró que “claramente, hoy son nuestro principal enemigo”.

Apuntó contra Enzo Fernández: qué dijo Más allá de su enojo por aquel partido, Cissé también apuntó contra Enzo Fernández. El ex River había compartido un momento en el que el grupo entonó una canción con referencias a la cantidad de jugadores de origen africano que tiene Francia, algo que le valió fuertes críticas al ser considerado racista en un equipo como Chelsea, que contaba con varios integrantes de la selección francesa y otros futbolistas afrodescendientes. “No puedo comprender cómo sus compañeros lo perdonaron”, explicó el exdelantero. Esto se debe a que, después de que el campeón del mundo pidiera disculpas puertas adentro del vestuario, no hubo resentimientos entre los integrantes del plantel.

