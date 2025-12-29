Año Nuevo: cómo funcionarán los servicios públicos en la ciudad de Buenos Aires + Seguir en









Las actividades en la Ciudad estarán restringidas tanto este miércoles 31 de diciembre como el jueves 1 de enero.

Los servicios funcionarán de manera limitada durante Año Nuevo en la ciudad de Buenos Aires. Gobierno de la Ciudad

Las celebraciones por la llegada del año nuevo alterarán el funcionamiento de los servicios públicos tanto para el miércoles 31 de diciembre como para el jueves 1 de enero.

Uno por uno, cómo funcionarán los servicios en la ciudad de Buenos Aires en Año Nuevo Hospitales: las guardias y áreas críticas de todos los hospitales permanecerán activas las 24 horas. Los consultorios externos y los vacunatorios estarán cerrados, al igual que los CeSACs y los CEMAR.

cerradas. Cementerios: el 31 de diciembre, las inhumaciones en los Cementerios de Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán de 9 a 12 a destino, recepcionándose el último trámite a las 11 e iniciando la última inhumación a las 11.30. Y el 1° de enero, las inhumaciones se realizarán de 9 a 12 a depósito (Cementerio de Chacarita).

: cerrada. Policía y Bomberos de la Ciudad + Emergencias Línea 911; Logística, Defensa Civil, Guardia de Auxilio y Emergencias + Línea 103: guardias activas las 24 horas. Transporte Subtes y premetro: el 31 de diciembre, el servicio funcionará de 6 a 22; mientras que el 1° de enero, de 8 a 22.

: cerrado. Ecoparque: cerrado.

cerrado. Reserva Ecológica Costanera Sur : cerrada.

: cerrada. Reserva Ecológica Costanera Norte : cerrada.

: cerrada. Reserva Ecológica Lago Lugano: cerrada. Museos Torre Monumental : cerrada.

: cerrada. Planetario: cerrado.

cerrado. Bibliotecas públicas: cerradas. Teatros dependientes del GCBA Complejo Teatral de Buenos Aires : cerrado.

: cerrado. Casa de la Cultura : cerrada.

: cerrada. Centro Cultural San Martín : cerrado.

: cerrado. Centro Cultural 25 de Mayo : cerrado.

: cerrado. Centro Cultural Recoleta : cerrado.

: cerrado. Usina del Arte : cerrada.

: cerrada. Teatro Colón : cerrado.

: cerrado. Circuito de Espacios Culturales: cerrado.