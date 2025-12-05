El dólar vuelve a bajar, en un cierre de semana marcado por el regreso de la Argentina al mercado de deuda + Seguir en









La novedad del regreso al mercado de deuda se enmarca dentro de las crecientes críticas del FMI, pero también de economistas locales e internacionales, a la falta de acumulación de reservas.

Los dólares prolongan la calma de la semana pasada. Depositphotos

El dólar oficial en el tramo mayorista opera este viernes $3 por debajo del cierre de la semana pasada, redondeando una nueva semana de tranquilidad cambiaria. La gran novedad de la jornada es el regreso oficial de Argentina al mercado internacional de deuda, con un llamado a licitación la próxima semana.

En este contexto, el tipo de cambio mayorista opera a $1.436, una baja de $12 respecto a ayer. De esta manera, actualmente se mantiene a 4,5% del techo de la banda cambiaria del Banco Central (BCRA), actualmente ubicada en $1.513. En el tramo minorista, el dólar en el Banco Nación se vende a $1.470 para la venta.

En el sector de los dólares financieros subieron, el Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.499,08, una baja 0,8%. Mientras, el dólar MEP se mueve a $1.466,92, un retroceso de 0,5%. Por su parte, el dólar blue opera a $1.430. Mientras, el dólar cripto se mueve con una calma similar, en los $1.487, según Bitso.

Acumulación de reservas: deudas y dudas La novedad del regreso al mercado de deuda se enmarca dentro de las crecientes críticas del FMI, pero también de economistas locales e internacionales, a la falta de acumulación de reservas y las dudas por parte del equipo económico respecto al futuro del esquema cambiario.

Ayer, el FMI advirtió que "que Argentina cumpla la meta de reservas de fin de año será difícil", pactada en el programa de asistencia financiera. "Esta declaración se produce mientras las autoridades argentinas preparan su regreso a los mercados internacionales de bonos después de casi seis años", subrayaron desde Aurum Valores.

Este jueves, el exdirector del FMI, Alejandro Werner, subrayó la preocupación del organismo. "El Fondo sí está muy preocupado de dos cosas: la falta de acumulación de reservas y la falta de claridad en como irse moviendo a un régimen cambiario que tengo mayor flexibilidad y que eventualmente le permita revertir el atraso cambiario".

