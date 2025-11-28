Dólar: el déficit de cuenta corriente anotó en octubre un récord desde 2017, tras el fin de las retenciones cero + Seguir en









La balanza de bienes del BCRA arrojó su tercer resultado negativo desde que Javier Milei es presidente. En el mes previo se había adelantado liquidaciones por la quita transitoria de los DEX.

En octubre salieron más dólares de los que entraron al BCRA por el comercio de bienes.

Ya sin el efecto de las retenciones cero, en octubre se fueron más dólares de los que ingresaron al Banco Central (BCRA) en concepto de comercio de bienes. Como consecuencia, el déficit de cuenta corriente fue el más alto en ocho años.

De acuerdo con los datos del Balance Cambiario, publicados este viernes por el BCRA, dicho "rojo" alcanzó los -u$s2.599 millones durante el mes en cuestión. Hay que remontarse a noviembre de 2017 para encontrar un valor negativo más profundo, momento en el cual la economía argentina atravesaba uno de sus habituales períodos de apreciación cambiaria y se encontraba en el preludio del cierre de los mercados de deuda y la posterior crisis desatada en mayo de 2018.

Este saldo fue explicado fundamentalmente por el deterioro en la balanza de bienes, que pasó de arrojar un extraordinario superávit de u$s7.033 millones en septiembre, a arrojar un déficit de -u$s677 millones en octubre. Se trató del tercer dato desfavorable en este componente desde que Javier Milei es presidente.

