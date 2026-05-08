AUH de ANSES: cuánto cobran en mayo con aumento y Tarjeta Alimentar

Todo lo que tenés que saber sobre la Asignación Universal por Hijo: montos, actualización por movilidad, fechas de cobro y beneficios adicionales.

La actualización se liquida automáticamente junto con el pago mensual, no hay necesidad de realizar trámites.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó el cronograma de pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para mayo del 2026. Por otra parte, el organismo previsional afirmó que esta prestación también va a ser actualizada por movilidad.

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Quienes perciben la AUH van a ver un incremento en sus haberes, pero no va a pasar lo mismo con la Tarjeta Alimentar, que mantiene los mismos valores, sin actualizaciones desde hace dos años.

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24) los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y para esta actualización se toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Para este mes se tomo como referencia a la inflación del mes de marzo, la cual fue de un 3,4%.

El total de la AUH va a ser de $141.286 por cada menor a cargo. Pero los titulares sólo van a recibir el 80% del monto, que serían 113.028,8 pesos, ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra con la presentación de la Libreta AUH.

1 hijo: $113.028,24

2 hijos: $226.056,48

3 hijos: $339.084,72

4 hijos: $452.112,96

5 hijos: $565.141,20

La AUH por discapacidad también queda alcanzada por el incremento, pero este beneficio presenta valores diferenciales respecto de la asignación general. Los montos para hijos con discapacidad son los siguientes:

monto total: $460.044,10

monto a cobrar: $368.035,28

Libreta-AUH-ANSES Prensa ANSES

Tarjeta Alimentar: monto según cantidad de hijos

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar tendrá una suba del 38% en mayo de 2026. El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, confirmó que los valores se mantendrán sin cambios, replicando los montos vigentes desde mayo de 2024.

Actualmente, los importes varían según la cantidad de hijos a cargo:

1 hijo: $72.250

2 hijos: $113.299

3 o más hijos: $149.425

Este beneficio se acredita de forma automática junto con la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales, a partir de un cruce de datos entre organismos.

En cuanto a los destinatarios, la Tarjeta Alimentar está dirigida a quienes perciben:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos, con menores o personas con discapacidad a cargo

El objetivo del programa es garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria en los sectores más vulnerables, especialmente en hogares con niños.

Anses-Calendario-Jubilados-PNC.jpg Asignaciones Familiares de PNC: calendario de pagos diciembre.

Cuándo cobro la AUH de ANSES en mayo 2026

El cronograma de pagos de ANSES, se organiza como de costumbre, según prestación y el último número del DNI de los beneficiarios. Arranca en la segunda semana del mes y se extiende de forma escalonada, las fechas ya confirmadas por el organismo son las siguientes:

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Para conocer fechas y lugares de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma oficial de ANSES, llamar o utilizar directamente la aplicación Mi ANSES.

A través de estos canales, es posible verificar el calendario de pagos, el detalle de las liquidaciones y el estado de cada prestación. El acceso se realiza con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Además, el sistema permite consultar de manera actualizada si se perciben correctamente los beneficios y detectar eventuales inconsistencias en los pagos.