Por qué se celebra el 8 de mayo el Día de la Virgen de Luján y cuáles son las actividades de la jornada

La imagen de la Inmaculada Concepción es considerada protectora de Argentina, Uruguay, Paraguay, los caminos, los ferrocarriles argentinos y la Policía Federal.

El 8 de mayo se conmemora la coronación pontificia de la Virgen en 1887.

Cada 8 de mayo se celebra el Día de la Virgen de Luján , una de las fechas religiosas más importantes para millones de fieles.

Todos los años miles de creyentes llegan hasta la Basílica de Luján para participar de las misas, peregrinaciones y celebraciones especiales organizadas en honor a la patrona de Argentina, Uruguay y Paraguay .

La festividad recuerda la coronación pontificia de la imagen en 1887 por decisión del papa León XIII . Sin embargo, su historia se remonta mucho más atrás, al año 1630 , cuando una pequeña imagen de la Virgen María protagonizó un episodio considerado milagroso.

8 de mayo, Día de la Virgen de Luján

En el siglo XVII, Antonio Farías de Sá, un hacendado portugués radicado en Córdoba del Tucumán (hoy provincia de Córdoba, entonces parte del Virreinato del Río de la Plata), le encargó a un amigo de Brasil una imagen de la Virgen María para construir una capilla en su estancia ubicada en Sumampa, actual Santiago del Estero.

El pedido llegó al puerto de Buenos Aires en marzo de 1630. Desde ahí, la imagen emprendió un largo viaje en carreta tirada por bueyes hacia el norte del territorio.

Según relata el libro "De la frontera a la Villa de Luján. Los comienzos de la gran Basílica", al llegar al paraje Zelaya, a orillas del río Luján, la caravana quedó detenida y los animales no lograban avanzar.

En un principio, quienes acompañaban el traslado pensaron que el problema estaba relacionado con el peso de la carga, por lo que comenzaron a bajar distintos bultos para intentar alivianarla. Sin embargo, nada cambió. Recién cuando retiraron el cajón que tenia a la Inmaculada Concepción, el vehículo logró avanzar con normalidad.

La situación fue interpretada como una señal divina de que la Virgen quería permanecer en ese lugar.

peregrinacion a lujan2 Santuario y Basílica Nuestra Señora de Luján

Con el tiempo, se levantó una pequeña ermita donde estaba la figura original de 38 centímetros y, años más tarde, se construyó la actual Basílica de Luján, que hoy es uno de los centros de peregrinación más importantes de América Latina. Cada año, miles de fieles llegan hasta ahí para rezar, agradecer o cumplir promesas.

El 8 de mayo se conmemora la coronación pontificia de la Virgen en 1887, bajo el nombre “Nuestra Señora de Luján”. En 1930, el papa Pío XI la declaró patrona de la República Argentina. Lo fieles también la consideran protectora de los caminos, los ferrocarriles y de la Policía Federal.

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Basílica de Luján: cronograma de actividades

La Basílica de Luján organizó distintas actividades religiosas para celebrar el Día de la Virgen y recibir a los fieles que llegan desde distintos puntos del país.

Las actividades iniciaron el jueves 7 de mayo a las 22 con una Vigilia de Oración. Durante ese primer encuentro se realizaron cantos marianos y momentos de reflexión.

A las 23, tuvo lugar el tradicional “Rosario de luces”, uno de los momentos más emotivos, donde los fieles rezan el rosario iluminados con velas dentro y fuera del santuario.

Ya entrada la medianoche, exactamente a las 00 del viernes 8 de mayo, comenzó oficialmente la jornada. En el interior de la Basílica se realizó el tradicional saludo a la Virgen con la participación del Coro Municipal “Ernesto Storani” y del Coro de Niños, que interpretaron el Ave María.

El evento principal continuará desde temprano. A las 7:30 se celebrará la oración de Laudes, seguida por la misa de las 8.

Durante todo el día habrá celebraciones religiosas en los mismos horarios habituales de los domingos. Las misas se realizarán a las 8:00, 9:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 y 19:00.

peregrinacion a lujan3 Santuario y Basílica Nuestra Señora de Luján

"En esta ocasión rezando la especial intención en acción de gracias por el magisterio y vida del Papa Francisco; al tiempo que rezaremos a nuestra Madre de Luján, Madre de Jesús y de la Iglesia, por la paz mundial y por el Pueblo Argentino", detallan desde la Basílica.

A las 15, la misa estará presidida por el arzobispo de Mercedes-Luján, monseñor Jorge Eduardo Scheinig. La ceremonia contará con la participación del obispo auxiliar Mauricio Landra, junto a sacerdotes y obispos invitados.