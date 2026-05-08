ARA San Juan: la Justicia realizará una inspección ocular de una embarcación gemela al submarino hundido

El objetivo de la medida es que los magistrados y las partes puedan tener una referencia concreta sobre el funcionamiento de los equipos y estructuras involucradas.

En el marco del juicio por el hundimiento del ARA San Juan , este viernes se realizará una inspección ocular al submarino ARA Santa Cruz en los astilleros de Tandanor, una medida clave dentro del proceso que se lleva adelante en Río Gallegos.

La recorrida apunta a que jueces, fiscales, querellantes y defensas puedan interiorizarse de manera directa sobre el funcionamiento y la estructura de este submarino gemelo del ARA San Juan , antes de las declaraciones de los peritos que analizarán el estado de mantenimiento de la nave hundida y las posibles causas técnicas de la tragedia que provocó la muerte de 44 tripulantes.

El ARA Santa Cruz pertenece a la clase TR-1700 de propulsión diésel-eléctrica convencional. Fue construido en Alemania por la misma firma que fabricó el ARA San Juan y entregado a la Armada Argentina en 1984, un año antes que el submarino siniestrado. Ambas embarcaciones integraban el proyecto original del Estado argentino para incorporar seis unidades de este tipo , aunque finalmente solo dos se sumaron a la flota nacional.

El hundimiento ocurrió el 15 de noviembre de 2017 y provocó la muerte de 44 tripulantes.

Durante la inspección, las partes del expediente podrán observar en detalle distintos sectores y sistemas del submarino , entre ellos los compartimentos internos, los mecanismos de inmersión, propulsión y seguridad. La medida busca complementar la documentación técnica y los informes periciales ya incorporados a la causa.

Este tipo de inspecciones suele utilizarse en expedientes de alta complejidad técnica, ya que permite a magistrados y partes contar con una referencia concreta sobre el funcionamiento de los equipos y estructuras involucradas.

Juicio ARA San Juan: declaran nuevos especialistas

En las próximas semanas también declararán en Río Gallegos los especialistas Gerardo Jorge Bellino, Arturo Guillermo Marfort, Gustavo Adolfo Trama y Alejandro Kenny. Los testimonios están previstos para la semana del 22 de mayo y los primeros días de junio, y estarán enfocados en el mantenimiento del ARA San Juan y en las posibles fallas técnicas vinculadas al hundimiento.

El juicio oral por el hundimiento del submarino, ocurrido en noviembre de 2017, se desarrolla ante el Tribunal Oral de Santa Cruz, integrado por Mario Reynaldi, Enrique Baronet y Luis Giménez, con Guillermo Quadrini como juez suplente. El debate comenzó el 3 de marzo.

En el banquillo de los acusados se encuentran los exoficiales Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa. Todos están imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de la muerte.

Hasta el momento, son los únicos acusados en el expediente, que todavía no avanzó sobre eventuales responsabilidades políticas en torno al hecho que terminó con la muerte de los 44 tripulantes.