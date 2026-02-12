Fausto Spotorno no quiere que baje tanto el dólar y esta es la razón

En plena caída de la moneda estadounidense, el economista advirtió sobre los problemas que puede traer este movimiento en el mercado.

En un contexto donde el dólar sigue cayendo —este jueves tocó mínimos desde octubre del año pasado—, el economista Fausto Spotorno analizó el escenario cambiario actual y advirtió sobre los peligros de que el movimiento de la moneda estadounidense mantenga este rumbo .

El tipo de cambio mayorista ayer cayó 0,4% y acumula un retroceso de 3,3% en las últimas cinco ruedas. De esta forma, su cotización hoy es de $1.392, un retroceso de $8 respecto al cierre de ayer. De esa manera, se mueve su nivel más bajo en términos nominales desde el 15 de octubre. Además, amplió su distancia frente al techo de la banda hasta 13,7%, ya que este jueves es de $1.583,39.

Al ser consultado por si una baja del dólar era una señal positiva , expresó que la prioridad no es el descenso nominal, sino la estabilidad cambiaria que acompañe el ritmo de la inflación. “Lo que es bueno es que sea bastante estable. Ahora bien, si baja demasiado con una inflación alta, la posibilidad de que empiece a subir de nuevo es cada vez más fuerte “, alertó.

Asimismo, agregó: “Y si sube demasiado, lo que vos querés idealmente es que se mantenga relativamente estable y acompañe un poco la inflación. Tendrás algunas semanas más tranquilas y algunas semanas un poco más fuertes, pero que no se escape mucho de esos valores. Ni muy abajo ni muy arriba” .

En esa línea, Spotorno apoyó la postura del Banco Central de intervenir comprando dólares ya que, según su mirada, lo hace con el objetivo de que la divisa caiga a niveles insostenibles.

Inflación 0% para agosto, una misión imposible para Spotorno

Acerca de la meta que tiene Javier Milei de alcanzar un 0% de inflación para agosto, Spotorno opinó: “Yo no veo que pase eso, creo que lo que puede empezar a esperar el Gobierno es que en los próximos dos o tres meses empiece a torcer el rumbo de la inflación, y que esta suba que viene teniendo empiece a doblegarse".

Su escepticismo se debe a que existen factores, como el ajuste pendiente de las tarifas de servicios públicos, que “complican la existencia” de los precios. “La baja de la inflación no es lineal, pareció así cuando empezó el Gobierno y la logró bajar de casi de dos dígitos mensuales a un dígito mensual, pero a partir de acá el contexto es mucho más difícil”, analizó el economista, que resaltó que pasar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del 2% al 1% es una tarea mucho más difícil.

Según Spotorno, el éxito final dependerá de mantener el superávit y lograr que la demanda de pesos se recupere de forma sostenida.