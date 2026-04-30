Mojtaba Jameneí redobla las amenazas contra EEUU y advirtió que Irán protegerá sus "capacidades nucleares y de misiles" + Seguir en









El líder supremo iraní defendió su capacidad nuclear y misilística, lanzó advertencias directas a Washington y elevó el nivel del conflicto en plena negociación internacional.

Mojtaba Jameneí reapareció en la televisión estatal iraní tras versiones sobre su estado de salud.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, reapareció con un mensaje en la televisión estatal luego de versiones que indicaban que se encontraba gravemente herido. En su intervención, reforzó la postura del régimen frente a Estados Unidos y advirtió que la República Islámica defenderá sus capacidades nucleares y de misiles como parte de su identidad nacional en plena guerra y negociaciones abiertas.

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Jameneí sostuvo que “90 millones de iraníes orgullosos y honorables, tanto dentro como fuera del país, consideran todas las capacidades identitarias, espirituales, humanas, científicas, industriales y tecnológicas de Irán, desde la nanotecnología y la biotecnología hasta las nucleares y de misiles, como activos nacionales y las protegerán tal como protegen las aguas, la tierra y el espacio aéreo del país”.

donald trump mojtaba jamenei El líder supremo defendió el programa nuclear y misilístico como parte de la identidad nacional de Irán.

Amenazas a EEUU por su rol en el estrecho de Ormuz El líder iraní también lanzó una advertencia directa a Washington al afirmar que el único lugar que corresponde a los estadounidenses en el golfo Pérsico es “en el fondo de sus aguas”, en un contexto donde el control del estrecho de Ormuz sigue siendo un punto sensible en la disputa regional.

En ese mismo marco, el discurso se produjo mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa negociaciones para intentar poner fin al conflicto que ya lleva dos meses, aunque sin avances concretos. De acuerdo con reportes internacionales, la Casa Blanca analiza sostener el bloqueo a puertos iraníes como medida de presión.

Negociaciones estancadas y posiciones enfrentadas Según información publicada por The Wall Street Journal, Trump no considera que Irán esté negociando de buena fe y evalúa endurecer la estrategia para forzar un acuerdo que incluya restricciones al enriquecimiento de uranio por al menos dos décadas. En paralelo, una propuesta iraní transmitida por intermediarios como Pakistán plantea flexibilizar el control sobre el estrecho de Ormuz a cambio del levantamiento de sanciones, aunque el propio entorno del mandatario estadounidense habría expresado rechazo a esa iniciativa, lo que complica las posibilidades de una salida diplomática inmediata. DONALD TRUMP MOJTABA JAMENEI (1) Washington y Teherán mantienen posiciones enfrentadas en torno al programa nuclear y el estrecho de Ormuz. El estado del líder y su rol en el conflicto El mensaje de Jameneí fue leído en la televisión estatal, ya que el líder no aparece públicamente desde el inicio de la guerra tras el ataque aéreo que provocó la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jameneí. Desde entonces, su figura se mantiene en reserva. Fuentes citadas por agencias internacionales señalan que el dirigente de 56 años continúa recuperándose de heridas sufridas en el ataque, aunque mantiene actividad política a distancia, participando en reuniones y decisiones clave mediante audioconferencias. Su estado de salud y su capacidad de conducción siguen siendo motivo de hermetismo dentro del régimen.