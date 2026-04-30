La provincia de Buenos Aires sube las becas sociales: cuánto cobrarán en mayo los voluntarios del SAE, UDI y Envión

Se incrementaron los valores del esquema de becas de los Programas “Organizar Comunidad”, “Protección Integral a Personas en Situación de Calle”, “Unidades de Desarrollo Infantil (UDI)”, “Servicio Alimentario Escolar (SAE)” y “Programa de Responsabilidad Social Compartida ENVIÓN”.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense actualizó los montos de los esquemas de becas para los programas sociales más importantes de la gestión de Axel Kicillof , con aumentos retroactivos desde febrero.

Lo hizo a través de la Resolución N° 865 publicada este jueves en el Boletín Oficial del distrito que establece nuevos valores para las becas de los programas "Organizar Comunidad", "Protección Integral a Personas en Situación de Calle", "Unidades de Desarrollo Infantil (UDI)", "Servicio Alimentario Escolar (SAE)" y "Programa de Responsabilidad Social Compartida ENVIÓN" .

Los incrementos se escalonaron en tres tramos. Retroactivo al 1° de febrero, los becarios de la categoría Administrativo/a pasaron a cobrar $739.381; los de categoría Profesional, $853.131; y los de Coordinación, $966.883 .

Desde el 1° de marzo -también retroactivo- los valores treparon a $775.832, $895.190 y $1.014.550 para cada categoría respectivamente. Y desde el 1° de abril, los montos vigentes son $794.064 para Administrativo/a, $916.227 para Profesional y $1.038.392 para Coordinación.

La actualización llega en un momento de tensión abierta entre la Provincia y el Gobierno nacional por el financiamiento de los programas sociales. Ayer, el propio Larroque encabezó junto a cerca de 80 intendentes bonaerenses y otros ministros provinciales una marcha al Ministerio de Capital Humano para reclamar el pago de una deuda que la Provincia estima en más de $220.000 millones por el Servicio Alimentario Escolar.

Los funcionarios fueron recibidos con un cartel del ministerio que conduce Sandra Pettovello que decía: "Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben", mensaje que la propia funcionaria replicó en sus redes sociales. Desde Capital Humano rechazaron las acusaciones y sostuvieron que el SAE es un programa de responsabilidad provincial, con el Estado nacional aportando apenas el 20% de los fondos necesarios.