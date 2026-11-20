Sergio Massa, Cecilia Moreau y Alexis Guerrera coinciden en que la posible eliminación de las primarias empuja al PJ hacia una lista común. En la Provincia, el Frente Renovador deja abierta la puerta a discutir la gobernación dentro de ese pacto.

El Frente Renovador empezó a anticipar cómo se moverá si finalmente no hay primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el sistema creado por la Ley 26.571 que se estrenó en 2011 para definir candidaturas y que ya quedó en suspenso para las legislativas de 2025. Con el proyecto libertario que elimina las PASO todavía en discusión, las principales figuras del massismo salieron en los últimos días a fijar una misma posición: con o sin internas abiertas, el peronismo buscará llegar unido a las presidenciales de 2027.

El oficialismo confía en que el Congreso termine de aprobar la suspensión de las primarias en los primeros días de diciembre. Para llegar a ese punto, negoció con gobernadores aliados y resignó parte de la reforma electoral, como la idea de habilitar listas colectoras.

“La idea de suspender las PASO tiene un solo objetivo, que es intentar desordenar el peronismo” , disparó Sergio Massa al cierre del encuentro que el martes pasado reunió a distintos sectores del justicialismo en San Fernando, en el marco del Día de la Militancia. Para el líder del Frente Renovador, la dirigencia no va a tener otra opción que ordenarse: “La responsabilidad de la enorme mayoría de la sociedad que quiere que construyamos una alternativa nos va a obligar a encontrar un mecanismo para ir unidos y para darle un nuevo gobierno a la Argentina el año que viene”.

Cuando le preguntaron por sus expectativas, respondió con dos palabras: “Muy optimista”. Y fue a buscar el antecedente más cercano: “El año pasado decían que terminábamos en tres listas y un día hubo unidad y va a haber unidad” .

La sospecha de Massa coincide con lo que se escucha en Balcarce 50. En la Casa Rosada creen que sin primarias al peronismo le va a costar mucho consagrar un candidato, y que la pelea entre el kirchnerismo, aliado con Massa, y Axel Kicillof difícilmente encuentre un cauce. En esa apuesta a una oposición partida se apoyan Javier Milei y Luis “Toto” Caputo cuando pronostican un triunfo en primera vuelta. Hay otro motivo, más defensivo: ahorrarle al Presidente una derrota en las PASO como la que dejó a Mauricio Macri sin chances en 2019.

Anoche, en C5N, la diputada nacional de ese espacio, Cecilia Moreau, fue por el mismo camino. “Tengo la convicción y la certeza de que, con PASO o sin PASO, el peronismo va a ir unido a la elección. Porque tenemos la responsabilidad política, la convicción política y la voluntad política de dar vuelta la página a esta historia nefasta de la Argentina”, afirmó y aseguró que esa postura no es individual: “No es solo mi convicción, es la convicción de todos, del primero al último”.

La legisladora también buscó bajarle el tono a la pelea por los nombres. Sostuvo que el espacio “tiene muy buenos candidatos a presidente”, aunque advirtió que “ninguna candidatura es más importante que el programa” ni que “ponerle un límite a Milei y construir un frente anti-Milei”. En su visión, quien aspire a un cargo tiene que “honrar primero ese mandato popular”, y ese mandato hoy pide estar “unidos, organizados y activos”.

El gobierno no puede resolver la cuestión económica y quiere cambiar las reglas electorales para ver si con eso evitan una derrota el año que viene.

Pero con Paso o sin Paso vamos a ir unidos. pic.twitter.com/PSyK4Me5yg — Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) November 20, 2026

En territorio bonaerense, el planteo tiene un matiz. Alexis Guerrera, vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense por el Frente Renovador, admitió días atrás ante la prensa en la Legislatura que un escenario sin primarias nacionales acelera el acuerdo, pero no clausura la discusión por la sucesión de Kicillof: “Si no hay PASO a nivel nacional, nos pone más en la situación de un acuerdo, lo que no significa que en la provincia de Buenos Aires no se puedan discutir las candidaturas a gobernador, que sea parte de ese acuerdo o que parte de ese acuerdo tenga que ver con dar las PASO a nivel provincial”.

El guiño a unas primarias bonaerenses no es casual. Que se caigan las PASO nacionales no arrastra automáticamente a las provinciales. La norma bonaerense ata la fecha de la interna provincial a la nacional cuando la Nación la convoca, pero no contempla un escenario sin primarias nacionales. Ahí la última palabra es de Kicillof, que también se anota en la carrera presidencial y tendría en esa convocatoria una ficha para sentarse a negociar con Massa y el kirchnerismo. La paradoja es que en 2025 la suspensión de las primarias bonaerenses llegó a la Legislatura con la firma del propio gobernador.

La fila para la sucesión del sillón de calle 6 es larga: hay anotados dirigentes del massismo, del Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof, de la Liga de Intendentes y de La Cámpora. Por eso, casi todos los sectores coinciden en que la forma de ordenar esa competencia es una primaria.

Hay también una cuenta que mira a la pelea presidencial. Una primaria en el distrito que reúne casi cuatro de cada diez electores del país dejaría una foto antes de octubre, aun sin Milei en la boleta. El antecedente pesa: en 2025, con los comicios bonaerenses desdoblados en septiembre, el peronismo se impuso por casi 14 puntos y sacudió al Gobierno. Kicillof juega con doble sombrero: como gobernador debe convocar y como posible presidenciable podría ser el primer beneficiado de un traspié libertario.

En el Frente Renovador miran el debate con una lógica más pragmática. “En el peronismo se pelean, pero nadie es zonzo. Todos se convidan el vidrio, pero nadie lo come”, ilustra una fuente. Lo que quiere decir es simple: el peronismo sabe que si no va unido, se diluyen sus chances de ganar.

Para el massismo, sin embargo, juntar a los propios no alcanza. Toman como modelo a Luiz Inácio "Lula" da Silva en Brasil, con una unidad que se amplíe y salga a buscar sectores por fuera del PJ. “Ese abrazo implica peronismo, no peronismo y federalizar el armado, porque con la unidad sola no alcanza, hay que buscar más actores”, explican. Sobre las primarias, la respuesta es tajante: “Que no haya PASO nos excede, pero la unidad no está en juego”.

En La Plata, la palabra unidad también aparece, pero con condiciones. “Tanto a nivel nacional como a nivel provincial nosotros estamos a favor de que se mantengan las PASO”, repite el ministro de Gobierno de Kicillof, Carlos Bianco, que esta semana habló de terminar en “una candidatura unificada” después de una eventual interna. Si las primarias nacionales se caen, el kicillofismo tiene dos opciones sobre la mesa: un pacto que deje al gobernador como el candidato del peronismo o una boleta propia, una apuesta que ya insinuó antes del cierre de listas de 2025.

El encuentro de San Fernando juntó al massismo, al peronismo federal, a La Cámpora, a referentes provinciales, legisladores nacionales e intendentes del Conurbano. Pero también dejó a la vista las grietas que todavía atraviesan al PJ: no estuvo el sector que conduce Kicillof, desde donde dijeron que no habían recibido invitación.

Moreau aprovechó además la discusión del Presupuesto 2027 para apuntar contra la Casa Rosada. “El recorte viene, otra vez, sobre la salud, sobre las universidades nacionales, sobre la ley de discapacidad”, señaló, y acusó al ministro de Economía de desviar los fondos del impuesto a los combustibles destinados a rutas y obras hídricas: “En medio del fenómeno del Niño esto no se está cumpliendo, porque esa plata se la queda Toto Caputo para ponerla en la timba financiera”.

Antes de despedirse, dejó una frase que sonó tanto a mensaje para afuera como para adentro del peronismo: “Hoy la gente no está buscando una interna entre dirigentes, está buscando la respuesta de los dirigentes”.