El dólar se alejó del techo de la banda y el Tesoro comienza a comprar divisas

El dólar bajó a $1.413 y se aleja del techo, mientras el Gobierno en un trabajo casi quirúrgico retoma compras para reforzar reservas sin presionar el tipo de cambio.

Fuentes del mercado confirmaron que el Tesoro adquirió u$s64 millones el lunes pasado a $1.430

El dólar oficial volvió a retroceder este martes y se ubicó en $1.413, su menor nivel en casi un mes, luego de tocar los $1.501 la semana pasada. La baja se dio en una rueda de bajo volumen, mientras el Gobierno empieza a reactivar las compras de divisas para reforzar reservas.

Fuentes del mercado confirmaron que el Tesoro adquirió u$s64 millones el lunes pasado a $1.430, un 4,5% por debajo del techo de la banda cambiaria. La operación marcó el primer testeo del nuevo esquema tras las elecciones y coincidió con un incremento de los depósitos del Tesoro en el Banco Central.

Según el economista Amilcar Collante, entre el 28 de octubre y el 7 de noviembre el Tesoro habría acumulado cerca de u$s880 millones —en su mayoría provenientes del Banco Central— que luego se destinaron al pago de intereses al FMI.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que su prioridad es sostener el esquema de bandas cambiarias y transmitir previsibilidad. “La gente no quiere sorpresas ni ver que el dólar se fue a $1.700 porque pasó algo. Las bandas son una forma de estabilidad”, afirmó.

En Wall Street, sin embargo, persisten las dudas sobre la sustentabilidad del sistema, en especial por la escasa oferta de dólares del agro y la firme demanda privada. Según Bloomberg, Caputo habría adelantado en Nueva York que evalúa ajustar la s bandas a un ritmo del 1% al 1,5% mensual y presentará un plan en los próximos 30 días.

Por ahora, el Tesoro sigue operando “por ventanas alternativas”, evitando presionar sobre el tipo de cambio y buscando mantenerlo más cerca de $1.400 que de $1.500, mientras define la estrategia para continuar acumulando reservas sin desestabilizar el mercado.

dolar blue En Wall Street, sin embargo, persisten las dudas sobre la sustentabilidad del sistema, en especial por la escasa oferta de dólares del agro y la demanda privada.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, miércoles 12 de noviembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.413.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 12 de noviembre

El dólar blue cotizó a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, miércoles 12 de noviembre

El dólar CCL se ubica en $1.476,14 y la brecha con el dólar oficial es de 4,5%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 12 de noviembre

El dólar MEP cotiza a $1.455,14 y la brecha con el dólar oficial es de 3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 12 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.872.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 12 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.463,4, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 12 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s104.655, según Binance.