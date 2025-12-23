PNC por discapacidad: cuáles son los cambios para 2026 + Seguir en









La prestación tendrá una actualización en enero y el organismo recordó las condiciones para continuar dentro del sistema.

ANSES va a actualizar el monto de esta prestación en enero 2026.

Con el inicio de un nuevo año, quienes perciben esta ayuda estatal de ANSES tienen que estar atentos a las modificaciones que impactarán en sus ingresos. El ajuste mensual por inflación va a ser lo que mejore los haberes en el mes de enero 2026.

Además del cambio en los haberes, el organismo previsional recordó las obligaciones que deben cumplir las personas alcanzadas por esta prestación.

ANSES.jpg Aumenta la PNC por discapacidad en enero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que en el primer mes de 2026 habrá una actualización en la Pensión No Contributiva por discapacidad. El ajuste sale de la variación del IPC informado por el INDEC y se aplica con dos decimales, según el mecanismo vigente.

Este ingreso equivale al 70% de la jubilación mínima del sistema previsional nacional, según la normativa actual. El aumento que impactará en enero va a ser del 2,5%, en base a la inflación de noviembre 2025.

A partir de ese cálculo, el haber mensual subirá de $238.615,71 a $244.509,52. A ese importe se le suma el refuerzo extraordinario de $70.000, que continuará activo durante el comienzo de 2026. Es por eso que el total a percibir en enero va a llegar a $314.509,52.

El ajuste se aplica de manera automática y no necesita de gestiones adicionales por parte de las personas beneficiarias. Requisitos para no perder la PNC por discapacidad de ANSES Más allá del aumento, desde el organismo previsional insistieron en la necesidad de cumplir con una serie de condiciones para no perder la prestación. Entre los requisitos vigentes se encuentra la presentación del Documento Nacional de Identidad del titular, con copia de frente y dorso. También es obligatorio contar con el Certificado Médico Oficial en formato digital, acompañado por estudios que respalden el diagnóstico informado. En los casos en los que la pensión corresponde a una persona menor de edad, se solicita además la partida de nacimiento y la documentación de los padres o responsables legales. Si interviene un apoderado, se debe agregar el formulario específico junto con copias de todos los comprobantes entregados. Desde ANSES remarcaron que la información personal y médica debe mantenerse actualizada dentro de los plazos establecidos.

