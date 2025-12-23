Dos días de feriado para millones de argentinos: de qué tratan y quiénes podrán aprovecharlos + Seguir en









Dos feriados locales suman descanso extra para millones de argentinos en municipios específicos, según el calendario oficial.

Dos jornadas no laborables cierran el año para algunos distritos y modifican la agenda. Pixabay

En la recta final del año, los feriados se convierten en una oportunidad clave para sumar descanso antes de las Fiestas. El cierre de diciembre trae fechas no laborables que impactan de manera directa en la organización laboral y generan dudas sobre a quiénes alcanza el beneficio.

En ese contexto, el calendario marca dos jornadas que no aplican a todo el país, pero sí alcanzan a una parte significativa de trabajadores. Se trata de feriados locales que permiten extender el descanso en la última semana del año.

FERIADOS EN VERANO JPG.jpeg Los feriados locales de fin de año generan jornadas no laborables en algunos municipios y permiten extender el descanso antes del cierre de diciembre. Foto: Pixabay Por qué es feriado el 29 y 30 de diciembre de 2025 El lunes 29 de diciembre de 2025 es feriado local en el partido de Coronel Dorrego y en la localidad de Labardén, perteneciente al partido de General Guido, por la conmemoración de sus aniversarios fundacionales. En esos distritos, la jornada se considera no laborable para la administración pública y, en muchos casos, también para el sector privado.

El martes 30 de diciembre de 2025 es feriado local en el partido de San Vicente, también por aniversario fundacional. Estos feriados no tienen alcance nacional ni provincial y solo aplican dentro de cada jurisdicción, por lo que resulta clave verificar si corresponden según el lugar de trabajo o residencia.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2026 Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Carnaval Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes Santo Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Día del Trabajador Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Día de la Revolución de Mayo Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Día de la Independencia Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Día de la Inmaculada Concepción de María Viernes 25 se diciembre: Navidad Feriados trasladables de 2026 Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín )

Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Día del Respeto a la Diversidad Cultural Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

