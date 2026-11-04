Elecciones en EEUU: cómo queda el Congreso tras la victoria demócrata y qué estrategia usará Donald Trump con el uso del veto

Con los demócratas al frente de ambas cámaras, el Presidente buscará sostener su agenda mediante facultades ejecutivas y rechazos a los proyectos opositores.

Donald Trump deberá afrontar los últimos dos años de su mandato con un Congreso controlado por la oposición demócrata.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afrontará los últimos dos años de su mandato con un Congreso controlado por los demócratas y anticipó que utilizará el poder de veto para frenar las iniciativas de la oposición. La estrategia apunta a bloquear proyectos legislativos y forzar negociaciones, mientras la Casa Blanca prepara alternativas para mantener en marcha su agenda sin depender del Poder Legislativo.

"Veto todo", había advertido el mandatario el 23 de octubre, cuando le preguntaron cómo trabajaría con un Congreso bajo control demócrata. En otra oportunidad, explicó que espera que una sucesión de rechazos obligue a sus adversarios a buscar acuerdos: "Vetás, vetás, vetás, y después vienen y dicen: ¿cómo lo resolvemos?" , resumió.

El resultado de las elecciones de medio término modificó el equilibrio de fuerzas en Washington. Los demócratas consiguieron el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, por lo que tendrán mayor capacidad para condicionar las decisiones del Gobierno durante la segunda mitad de la presidencia de Trump.

La nueva composición legislativa limitará las posibilidades del oficialismo para aprobar proyectos y avanzar con sus principales iniciativas. Además, la oposición podrá impulsar investigaciones parlamentarias sobre la administración republicana, exigir explicaciones a funcionarios y revisar distintas decisiones del Ejecutivo.

El cambio también tendrá consecuencias sobre las designaciones presidenciales. Si los demócratas controlan la Cámara alta, podrán complicar la confirmación de funcionarios y jueces propuestos por la Casa Blanca. El nuevo Congreso asumirá formalmente el 3 de enero.

El Presidente anticipó que utilizará el poder de veto para bloquear los proyectos impulsados por sus adversarios.

Frente a ese escenario, Trump ya dejó en claro que no pretende facilitarle el camino a la oposición. Su apuesta consiste en utilizar las herramientas institucionales disponibles para impedir que los demócratas desarmen las políticas implementadas durante su gestión y convertir el bloqueo legislativo en una instancia de negociación.

Las órdenes ejecutivas, otra herramienta para sostener su agenda

Más allá del poder de veto, la Casa Blanca también trabaja en un esquema para gobernar mediante las atribuciones presidenciales y evitar que la resistencia parlamentaria paralice por completo las decisiones del Ejecutivo.

El plan está coordinado por funcionarios de alto rango, entre ellos el vicejefe de gabinete Stephen Miller y el director de presupuesto Russell Vought. Desde hace varios meses, ambos participan del análisis de medidas que Trump podría implementar mediante órdenes ejecutivas y otras herramientas administrativas, sin necesitar una aprobación legislativa.

Entre las áreas contempladas aparecen la política migratoria, los aranceles a las importaciones, el acceso a la vivienda y el manejo de los recursos públicos. El objetivo es identificar qué decisiones pueden mantenerse en funcionamiento por vía administrativa y cuáles podrían quedar expuestas a impugnaciones judiciales.

La estrategia también contempla los posibles conflictos legales que podrían surgir de estas medidas. Aunque las facultades presidenciales permiten avanzar en determinados asuntos sin pasar por el Congreso, las decisiones de la administración podrían enfrentar demandas y revisiones de los tribunales.

El control demócrata del Senado y la Cámara de Representantes podría habilitar nuevas investigaciones parlamentarias sobre la administración republicana. @whitehouse

Trump se prepara para las investigaciones demócratas

La pérdida de ambas cámaras también abre otro frente para el Presidente. Con mayoría legislativa, los demócratas tendrán más herramientas para investigar la gestión republicana, convocar funcionarios, exigir documentación y revisar distintas políticas de la Casa Blanca.

Ante esa posibilidad, el equipo legal de Trump comenzó a evaluar respuestas frente a eventuales citaciones y pedidos de información. Entre los recursos que podría utilizar figura el privilegio ejecutivo, una herramienta que permite mantener bajo reserva determinadas comunicaciones internas de la Presidencia.

De esta manera, el mandatario combina dos estrategias para transitar los últimos años de su gestión. Por un lado, recurrirá al veto para bloquear las iniciativas que considere contrarias a sus objetivos. Por otro, buscará avanzar mediante facultades ejecutivas en aquellos temas donde no necesite el respaldo parlamentario.

El escenario anticipa una relación de mayor confrontación entre la Casa Blanca y el Congreso. Con los demócratas al frente de ambas cámaras, Trump tendrá menos margen para imponer su agenda, aunque conservará herramientas institucionales para resistir los avances opositores. Su advertencia de convertirse en «el señor del veto» marca el tono que pretende darle a esta nueva etapa de su presidencia.