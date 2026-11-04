Cuántas temporadas tiene Ted Lasso, dónde ver la serie y qué se sabe de la quinta entrega

Con diez capítulos recientes, el universo futbolero dejó nuevas historias abiertas y declaraciones que alimentan las expectativas del público.

La serie británica-estadounidense se convirtió en uno de los títulos más reconocidos del catálogo de streaming.

Desde su estreno en 2020, la serie Ted Lasso consiguió convertirse en una de las producciones más reconocidas de Apple TV . La historia de un entrenador estadounidense que llega a Inglaterra para dirigir un equipo de fútbol, pese a tener escasos conocimientos sobre ese deporte, conquistó al público con humor, situaciones cotidianas y una mirada optimista sobre los vínculos humanos.

Protagonizada por Jason Sudeikis, la ficción atravesó distintas etapas y hasta tuvo un cierre que parecía definitivo después de su tercera temporada. Sin embargo, la historia regresó en 2026 con nuevos desafíos para el AFC Richmond y un cambio importante en la trama, que abrió otra etapa para sus personajes.

Hasta noviembre de 2026, Ted Lasso cuenta con cuatro temporadas y 44 episodios en total. La producción comenzó en agosto de 2020 y desarrolló su historia a través de distintas etapas, con cambios en el equipo, los vínculos personales y los desafíos profesionales de sus protagonistas.

El AFC Richmond es el escenario de una ficción que combina deporte, humor y vínculos personales.

La primera temporada tuvo 10 capítulos y presentó a Ted Lasso, un entrenador de fútbol americano universitario que recibe una propuesta inesperada: hacerse cargo del AFC Richmond, un club de fútbol inglés. La contratación es impulsada por Rebecca Welton, la propietaria de la institución, quien tiene sus propios motivos para querer que el equipo fracase.

La segunda entrega llegó en julio de 2021 y contó con 12 episodios. En esta etapa, la historia profundizó en los conflictos personales de los protagonistas y sumó nuevas situaciones vinculadas con la presión deportiva, la salud emocional y las relaciones dentro del vestuario.

La tercera temporada también tuvo 12 capítulos, aunque debió esperar hasta marzo de 2023 para su estreno. En ese momento, muchos espectadores interpretaron que la historia había llegado a su final, ya que el recorrido de Ted y los integrantes del Richmond parecía haber encontrado un cierre.

Sin embargo, la producción volvió a sorprender con una cuarta entrega, estrenada el 5 de agosto de 2026. Esta nueva etapa tuvo 10 episodios, con lanzamientos semanales hasta el 7 de octubre.

Uno de los principales cambios fue el desafío que asumió el protagonista: dirigir un equipo femenino de segunda división. La trama incorporó nuevas jugadoras y personajes, mientras recuperó a figuras conocidas de las temporadas anteriores.

Jason Sudeikis encabeza la comedia que conquistó al público con una historia ambientada en el fútbol inglés. Apple TV

Dónde ver la serie

Las cuatro temporadas de Ted Lasso se encuentran disponibles en Apple TV, el servicio de streaming que produce y distribuye la ficción. Se trata de una producción original de la plataforma, así que no es necesario buscarla en otros catálogos para acceder a sus episodios.

En Argentina, se puede mirar a través de la aplicación de Apple TV, disponible para distintos dispositivos, como iPhone, iPad, computadoras Mac, televisores inteligentes compatibles, consolas de videojuegos y reproductores multimedia. También existe la posibilidad de ingresar desde un navegador a tv.apple.com/ar, iniciar sesión con una cuenta y reproducir los capítulos desde allí.

Para acceder al catálogo completo se necesita una suscripción activa. Apple TV ofrece un período de prueba para nuevos usuarios, sujeto a las condiciones vigentes de la plataforma. El precio del servicio puede variar según el país y las actualizaciones comerciales.

Qué se sabe de la quinta temporada de Ted Lasso

La posibilidad de una quinta temporada es una de las principales preguntas que quedaron después del final de la cuarta entrega. Aunque existen señales de interés por continuar la historia, Apple TV todavía no confirmó oficialmente una renovación.

Uno de los datos más relevantes surgió de una entrevista que Jason Sudeikis concedió al pódcast Talk Easy with Sam Fragoso, publicada en octubre de 2026. Allí, el actor y cocreador habló sobre la posibilidad de realizar una quinta y hasta una sexta temporada.

Sudeikis manifestó que le gustaría seguir trabajando en la ficción y reconoció que todavía hay historias para contar. Sin embargo, también aclaró que no sabía qué iba a suceder y que todavía no había comenzado una sala de guionistas para desarrollar nuevos episodios.

Otro punto que alimenta las expectativas es que el cierre de la cuarta temporada dejó margen para desarrollar nuevas situaciones deportivas y personales. La historia del equipo femenino todavía tiene recorrido y podría convertirse en el centro de una nueva etapa.