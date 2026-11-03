Gobernadores, sorprendidos por el pedido de Luis Caputo de eliminar Sellos: plantean discutir la coparticipación

El ministro de Economía anunció una serie de medidas durante la 32ª Conferencia Industrial Argentina, entre ellas, la suspensión de los embargos de ARCA hasta mayo de 2027. Además, propuso a los gobernadores avanzar en un acuerdo para eliminar el Impuesto de Sellos, una iniciativa que sorprendió a los mandatarios presentes, quienes no habían sido informados previamente.

Las declaraciones del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, sonaron disonantes respecto de la extensa disertación que había pronunciado minutos antes el ministro de Economía, Luis Caputo , que defendió el modelo económico y anunció una propuesta para eliminar el Impuesto a los Sellos.

"No es inteligente encender un motor y apagar otro" , afirmó Llaryora en medio de aplausos de más de mil empresarios reunidos con motivo de la 32ª Conferencia Industrial Argentina en el Golden Center de Parque Norte . A su lado estaba el santafesino Maximiliano Pullaro .

El gobernador mediterráneo expresó su mal ánimo y el que impera entre varios mandatarios considerados más próximos a la Casa Rosada. Llaryora hizo una obvia alusión al modelo que se basa en un tipo de cambio que favorece a los sectores exportadores, como la minería y el agro, y perjudica a las industrias que abastecen el mercado interno.

Además de Llaryora y Pullaro, estuvieron Rolando Figueroa, de Neuquén; Raúl Jalil, de Catamarca; y Marcelo Orrego, de San Juan .

Todos quedaron sorprendidos por la propuesta que anunció Caputo: el ministro de Economía no les había avisado a los mandatarios que iba a lanzar una nueva idea de reducir un impuesto que solo cobran las provincias, el de Sellos.

"El Gobierno nacional no puede mirar para otro lado con el cierre de 33.000 pymes y 300.000 puestos de trabajo que se han caído. Nosotros somos gobiernos provinciales y lo que se necesita es una estrategia nacional de desarrollo industrial", explicó.

El gobernador agregó que "tenés que tener una estrategia para conservar" los niveles de desarrollo alcanzados por el sector industrial porque "así lo hacen todos los países del mundo".

En cuanto a la iniciativa de Caputo para eliminar el Impuesto de Sellos, señaló: "Con respecto a un acuerdo fiscal hay que sentarse seriamente. No hay que tirar una consigna y después venir a preguntarnos a nosotros sobre qué opinamos sobre la consigna que le tiraste a la prensa".

"Si me tirás la baja del Impuesto de Sellos, entonces tirá también la baja del Impuesto a los Débitos Bancarios y todo lo que no coparticipás", señaló Llaryora, quien dijo que "de paso hagamos una reforma en serio".

En ese sentido, agregó que "de las retenciones que aporta nuestra provincia no vuelve ni un centavo, y del Impuesto a los Combustibles, vean el estado de las rutas argentinas y miremos dónde va".

Por su lado, Pullaro expresó su disposición a encarar una discusión para la reducción de impuestos como propone Caputo, pero aclaró que su provincia ya realizó una rebaja de impuestos equivalente a $80.000 millones anuales. "Lo hicimos convencidos de que hay que aplicar políticas contracíclicas", aseguró Pullaro, también usando términos fuera de libreto en relación con el discurso nacional.

En tanto, Figueroa advirtió sobre dos posibles condiciones que debería tener en cuenta una discusión sobre una reforma tributaria que incluya un pacto fiscal con las provincias. Una es la distribución primaria de la coparticipación. Y la otra, un cambio en el reparto hacia adentro.

Por lo primero, afirmó: "Cuando vino la democracia, las provincias recibían más del 54% de la torta de los recursos del Estado. Hoy recibimos menos del 30%, teniendo muchas más obligaciones. Es un tema a hablar, a dialogar", dijo el neuquino.

Por el segundo punto, explicó que "de cada 100 pesos que paga un neuquino de impuestos nacionales, $50 le vuelven a la provincia, y de cada 100 pesos que pagan en Formosa, por ejemplo, le vuelven $700".

Raúl Jalil fue más práctico al recordar que su provincia "ya eliminó el Impuesto a los Sellos, pero igual vamos a sentarnos a dialogar como quiere el ministro".

Por su lado, Marcelo Orrego indicó que también está dispuesto a analizar un cambio en los impuestos, aunque aclaró que en San Juan se han bajado o eliminado algunos de los impuestos que Caputo pide que se eliminen.