La especie llegó desde el sudeste asiático hace más de 160 años y hoy sobrevive en un predio histórico protegido por una ley provincial.

Sus gotas de resina reflejan la luz de la luna y producen destellos sobre la corteza, efecto que dio origen a su nombre popular.

En el Parque Provincial Pereyra Iraola , en el sur del conurbano bonaerense , hay un árbol que llegó desde el otro lado del mundo y terminó convertido en una rareza botánica . Se lo conoce como árbol de cristal y su principal particularidad está el tronco: pequeñas gotas de resina reflejan la luz y generan destellos que, durante las noches de luna llena, parecen fragmentos de vidrio.

El ejemplar tiene una historia que se remonta a mediados del siglo XIX. En 1860 , Leonardo Higinio Pereyra Iraola incorporó doce árboles de esta especie a los jardines de la Estancia San Juan. La plantación formaba parte de un proyecto paisajístico que buscaba transformar el predio con especies exóticas. Más de 160 años después, solo uno de aquellos ejemplares sigue en pie.

La historia empezó con Leonardo Higinio Pereyra Iraola, integrante de la familia propietaria de las antiguas estancias que hoy forman parte del parque. Durante sus viajes incorporó especies vegetales de distintas regiones del mundo. Entre ellas estaban los árboles de cristal, originarios del archipiélago malayo, en el sudeste asiático.

La plantación se realizó alrededor del año 1860, durante la primera etapa de desarrollo del vivero de la Estancia San Juan. De los doce ejemplares iniciales, dos llegaron a alcanzar la adultez . Con el paso de los años, uno de ellos también desapareció y quedó únicamente el árbol que se conserva en la actualidad.

La especie está identificada oficialmente como Agathis alba . Pertenece al género Agathis, un grupo de coníferas de la familia Araucariaceae. Son árboles de gran porte, con hojas perennes y una estructura que puede alcanzar dimensiones importantes. Su lugar de origen es Malasia, aunque su presencia en el parque bonaerense es resultado de aquella introducción durante el siglo XIX.

La historia del ejemplar también está vinculada con la conservación del patrimonio natural. El 15 de octubre de 1992, la Legislatura bonaerense sancionó la Ley 11.341, que declaró Monumento Natural a la especie conocida como árbol de cristal o árbol campana.

La protección legal reconoce su valor como patrimonio histórico y botánico, pero también la singularidad de que no haya otro ejemplar de estas características que haya sobrevivido en la región. La falta de otro árbol compatible para reproducirse presenta una dificultad más: su continuidad depende de conservar el individuo que todavía sigue en pie.

El secreto de la resina que hace brillar al árbol de cristal en la noche

El efecto se explica por una característica natural de su corteza: la secreción de resina, que aparece acumulada en pequeñas gotas sobre el tronco y las ramas. Cuando la luz se posa sobre esas gotas, la superficie refleja los rayos y genera destellos.

El fenómeno se vuelve especialmente llamativo durante las noches de luna llena, cuando la iluminación lunar alcanza las secreciones y produce el aspecto brillante que distingue al ejemplar. Por eso también recibe el nombre de árbol campana.

Parque Pereyra Iraola: cómo es y dónde está el único árbol de cristal de Sudamérica

El ejemplar se encuentra en la Estancia San Juan, dentro del Parque Provincial Pereyra Iraola, específicamente en el predio de la Escuela de Policía Juan Vucetich. La ubicación corresponde al partido de Berazategui, aunque el parque se extiende también por Florencio Varela, Ensenada y La Plata. El área protegida tiene una superficie de 10.248 hectáreas con bosques implantados, sectores de vegetación nativa, caminos históricos y espacios destinados a la conservación ambiental.

En 1967 fue declarado Reserva Forestal y, en 2007, ingresó a la Red Mundial de Reservas de Biósfera de la UNESCO. En sus ambientes se registran numerosas especies vegetales y alrededor de 200 especies de aves. El parque permanece abierto al público de lunes a domingo, incluidos los feriados, de 9 a 20.