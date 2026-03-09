SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

9 de marzo 2026 - 09:55

Feriados de marzo 2026: un fin de semana largo cierra el mes pero no todos podrán disfrutarlo

El lunes 23 será día no laborable con fines turísticos, lo que genera un descanso de cuatro días consecutivos.

El calendario de feriados 2026 suma un fin de semana largo este mes que se extenderá durante cuatro días consecutivos, ideal para planificar una escapada. Este será el 24 de marzo, cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

A su vez, el lunes 23 de marzo fue dispuesto como día no laborable con fines turísticos. A continuación, conocé los detalles.

23 y 24 de marzo 2026: que se conmemora

El 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha de gran significado en la historia de nuestro país y que fue establecida como feriado inamovible en 2002 por la Ley N° 25.633.

La jornada recuerda el golpe de Estado de 1976, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e instauraron una dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1983. Además, rinde homenaje a las víctimas y desaparecidos durante esos años de persecución política, censura, detenciones ilegales y tortura.

En esta ocasión, el lunes 23 de marzo también se suma un día no laborable, que fue dispuesto por las autoridades con fines turísticos. Lo que significa que muchos trabajadores podrán disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, desde el sábado 21.

A diferencia de los feriados nacionales, los empleados no están obligados a dar la jornada libre a sus empleados, sino que depende de cada compañía. Quienes deban trabajar, el salario se paga como es habitualmente, sin recargos adicionales.

Calendario nacional de feriados 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre

