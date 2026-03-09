Feriados de marzo 2026: un fin de semana largo cierra el mes pero no todos podrán disfrutarlo + Seguir en









El lunes 23 será día no laborable con fines turísticos, lo que genera un descanso de cuatro días consecutivos.

El 24 de marzo es feriado inamovible y se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El calendario de feriados 2026 suma un fin de semana largo este mes que se extenderá durante cuatro días consecutivos, ideal para planificar una escapada. Este será el 24 de marzo, cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

A su vez, el lunes 23 de marzo fue dispuesto como día no laborable con fines turísticos. A continuación, conocé los detalles.

Calendario Freepik 23 y 24 de marzo 2026: que se conmemora El 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha de gran significado en la historia de nuestro país y que fue establecida como feriado inamovible en 2002 por la Ley N° 25.633.

La jornada recuerda el golpe de Estado de 1976, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón e instauraron una dictadura cívico-militar que se extendió hasta 1983. Además, rinde homenaje a las víctimas y desaparecidos durante esos años de persecución política, censura, detenciones ilegales y tortura.

nunca mas 24 de marzo.avif En esta ocasión, el lunes 23 de marzo también se suma un día no laborable, que fue dispuesto por las autoridades con fines turísticos. Lo que significa que muchos trabajadores podrán disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, desde el sábado 21.

A diferencia de los feriados nacionales, los empleados no están obligados a dar la jornada libre a sus empleados, sino que depende de cada compañía. Quienes deban trabajar, el salario se paga como es habitualmente, sin recargos adicionales. Calendario nacional de feriados 2026 Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Días no laborables Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre

