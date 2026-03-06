La alarmante predicción de Baba Vanga para 2026 que está a punto de cumplirse

Las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán reavivan la atención sobre la profecía de una posible Tercera Guerra Mundial para este año.

Para 2026, la vidente también alertó un encuentro con vida extraterrestre y avances en la cura del cáncer.

En estos últimos días, el nombre de Baba Vanga vuelve a ser tendencia. A casi tres décadas de su muerte, las predicciones atribuidas a la mística búlgara resurgieron en las redes sociales, especialmente cuando coinciden con las de tensiones entre Estados Unidos , Israel e Irán y los movimientos estratégicos de Rusia y China .

Este contexto reavivó la atención sobre su advertencia más inquietante: el inicio de una Tercera Guerra Mundial .

Otras de sus visiones incluyen posibles avances tecnológicos, eventos naturales extremos y hasta un supuesto primer contacto con extraterrestres . A continuación, conocé los detalles.

Baba Vanga fue el nombre con el que se conoció a Vangeliya Pandeva Gushterova , nacida en 1911 en lo que hoy es Bulgaria .

Perdió la vista durante su infancia después de un violento temporal, un episodio que, según sus seguidores, marcó el inicio de sus supuestas habilidades para ver el futuro . A partir de entonces, comenzó a ganar notoriedad en los Balcanes como clarividente, sanadora y consejera espiritual .

Vivió gran parte de su vida en la localidad de Rúpite, donde recibió a miles de personas que buscaban respuestas sobre su destino, enfermedades o acontecimientos por venir.

Con el tiempo, su fama trascendió las fronteras de Europa del Este y fue bautizada como la “Nostradamus de los Balcanes”, una comparación que reforzó su aura mística.

Baba Vanga.png

Uno de los casos más citados es una frase atribuida a fines de los años 80, interpretada luego como una referencia a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuando habló de “hermanos americanos” atacados por “pájaros de acero”.

También se le adjudica haber anticipado el hundimiento del submarino ruso Kursk en el año 2000, al mencionar que una ciudad con ese nombre quedaría “cubierta por el agua”. Otro es la llegada de Barack Obama a la presidencia estadounidense, al señalar que el mandatario número 44 sería afroamericano.

A esta lista se suman interpretaciones que vinculan sus palabras con el tsunami del océano Índico en 2004, la desintegración de la Unión Soviética, el ascenso de China como potencia global, la fecha exacta de la muerte de Stalin o el trágico final de Gandhi.

Baba Vanga murió en 1996, pero no dejó escritos propios. Todo lo que se conoce sobre sus predicciones proviene de testimonios de familiares, seguidores y compiladores que difundieron sus visiones de forma oral.

baba vanga

Una guerra mundial en 2026: la predicción de Baba Vanga

Para 2026, sus seguidores destacan una proclamación que dice: “Siete meses de gran guerra, gente muerta por maldad”, la cual algunos vinculan con la escalada de hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Las ofensivas recientes de Washington y Tel Aviv contra Teherán, sumadas a la respuesta iraní en la región del Golfo, alimentan la percepción de que un conflicto mayor podría desarrollarse en el futuro cercano.

También se suma la profecía: “Occidente caerá y Rusia se alzará”, interpretado por muchos como un reflejo de la influencia creciente de Moscú mientras se mantienen los enfrentamientos en Ucrania, sin una resolución visible.

A esto último se agrega lo de un "Nuevo Orden" del poder, con un desplazamiento del eje político especialmente hacia China. Algunas lecturas incluso sugieren problemas que agravarían crisis ambientales y económicas.

Israel beirut 2

Otras predicciones de la vidente para este año

Entre las predicciones para 2026 también se destaca la idea de un contacto directo entre las personas y una civilización no humana. Según estas versiones, en noviembre de ese año una nave de gran tamaño sería visible desde distintos puntos del planeta.

Otra es la aparición de catástrofes naturales, como terremotos y erupciones volcánicas, que afectarían entre el 7% y 8% de la superficie terrestre, impidiendo el acceso a recursos básicos.

A su vez, se le atribuyen visiones optimistas vinculadas a la ciencia, como avances en la medicina, especialmente en la detección y tratamiento de enfermedades como el cáncer y el Alzheimer, impulsados por el uso de inteligencia artificial y biotecnología.